大膽「攝」狼！ 28歲男躲屏縣府女廁伸長手機偷拍

縣府內的監視器清楚拍到嫌犯偷拍後離去的畫面。（圖：屏東分局提供）

屏東縣政府北棟女廁驚傳偷拍事件，一名女姓員工上廁所時，突然發現有一支手機從隔間下方伸過來偷拍，嚇得趕緊報案。警方調閱縣府內外的監視器畫面過濾追查，4個小時就將偷拍狼逮捕到案。（溫蘭魁報導）

偷拍事件發生在20日下午4點多，一名縣府女員工在北棟大樓的女廁如廁時，突然看到有一支白色的手機從隔壁間廁所下方的空隙伸過來偷拍，嚇得連忙報警。

嫌犯在縣政府女廁偷拍實在太大膽，轄區屏東警分局副分局長張俊福說，警方接獲報案後，立即調閱縣府內的監視器畫面展開偵辦：「經調閱監視器發現，一名男子於15時進入縣府四處徘徊，趁被害人如廁時偷拍後徒步離開。專案小組迅速擴大調閱周邊影像，循線將犯嫌查緝到案，訊後依《妨害性隱私》及《不當性影像》相關罪嫌移送屏東地檢署偵辦。」

屏東分局警方晚間迅速將涉嫌偷拍的李姓男子逮捕到案。（圖：屏東分局提供）

警方調查，嫌犯是現年28歲的李姓男子，他並不是縣府員工，由於縣政府屬於開放空間，任何民眾都可以進入縣府洽公，李姓男子在犯案前一個小時就進入到縣府到處徘徊。

偷拍事件發生後，縣府除了派員加強巡查，也針對所有的廁所進行反針孔偵測，並沒有發現異狀。

