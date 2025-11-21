大膽"攝"狼! 28歲男躲屏縣府女廁伸長手機偷拍

南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導

屏東縣政府的廁所驚傳有偷拍狼！有女公務員如廁時，突然發現怎麼有一支手機從隔壁間廁所底下的縫隙伸過來，隨即報案。警方立即調閱監視器，鎖定嫌犯，火速在四小時內逮到人，是一名28歲的一般民眾，供稱是臨時起意，是否還有其他人受害，警方將持續調查。

"攝"狼躲縣府女廁偷拍 女公務員嚇得驚聲尖叫

屏東縣政府有女公務員如廁時，發現有一支手機從隔壁間廁所底下的縫隙伸過來偷拍。（圖／民視新聞）

穿著藍色衣服的男子，裝作沒事一樣，快步走下樓梯，但其實早在十幾分鐘之前，他做了見不得人的事情。縣府人員推開女廁的問說，「當事人是在這邊上廁所，然後行為人是在這邊偷拍，因為那間是蹲式。」男子潛入女生廁所，從底下縫隙用手機偷拍隔壁正在如廁的女公務員，被女公務員當場發現，「她一蹲下來就發現，左邊的廁所一看的時候就發現一個手機，然後她就大叫一聲說『你在幹嘛』，她就馬上用衛生紙遮住重要部位，馬上褲子穿起來，後來就沒有見到他。」偷拍狼出沒的地點，居然在屏東縣政府北棟二樓的女廁，被害人發現後趕緊跟同事說，一群人到女廁找色狼，卻沒找到，只好報警。警方調閱監視器鎖定這名藍衣男子，疑似第一時間跑到隔壁的男廁躲起來，等外頭沒動靜之後才出來。警方火速在四小時後逮到人，是一名28歲的一般民眾。縣府人員說，「男生進來了以後很久都沒有出去喔，大概要隔了十來分鐘他才走上來。」

警方立即調閱監視器，鎖定嫌犯，火速在四小時內逮到人，是一名28歲的一般民眾。（圖／民視新聞）

屏東分局副分局長張俊福表示，屏東警分局20日16時許接獲縣政府通報，稱縣府女廁疑似發生偷拍情事。經了解，受害女性同仁在如廁時突見有白色手機自隔間下方伸入拍攝，隨即報警。警方立即由婦幼警察隊、科偵隊及本分局偵查隊及鑑識人員組成專案小組共同偵處，經調閱大樓內外監視器，發現一名男子於15時許進入縣府大樓四處徘徊，伺機偷拍後徒步離開。警方隨即擴大調閱周邊影像，迅速鎖定犯嫌，並於4小時內將其查緝到案，訊後依妨害性隱私及不當性影像相關罪嫌移送偵辦。由於縣政府是公共場所，沒有門禁，誰都可以任意進出，聽到有偷拍色狼出沒，大家都很害怕。嫌犯供稱，是臨時起意，還沒拍就被發現，警方不排除他不是第一次犯案，將深入追查是否還有其他偷拍影像。同時也針對縣府所有廁所做反針孔偵測，未察覺異狀。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處："攝"狼躲縣府女廁偷拍 女公務員嚇得驚聲尖叫

