屏東縣政府大樓發生女廁偷拍事件，一名28歲李姓男子在北棟女廁偷拍被害女子，幸好女子機警發現並立即報警。警方迅速展開調查，僅用4小時就將嫌犯逮捕歸案。嫌犯辯稱當時因身體不適前往廁所，偷拍行為純屬臨時起意。案件發生引起民眾對公共廁所安全的擔憂，一般女性普遍仍選擇使用女廁而非性別友善廁所。

大膽！潛屏東縣府大樓女廁偷拍，男落網辯：上廁所臨時起意。（圖／TVBS）

一起大膽的偷拍事件發生在屏東縣政府大樓，一名藍衣男子被發現在女廁企圖偷拍後，急忙往樓下逃離現場。這名28歲的李姓男子，雖非縣府員工，卻大膽潛入政府機關的廁所偷拍。

警方循線在４個小時後，就將偷拍男逮捕到案。（圖／TVBS）

屏東分局副分局長張俊福表示，嫌犯趁被害人如廁時進行偷拍後徒步離開，專案小組迅速擴大調閱影像，循線將犯嫌查緝到案。事件發生於20日下午4點多，地點是屏東縣府辦公大樓北棟的女廁。當時被害女子正在上廁所，突然看到有白色手機從門底下往上拍攝，嚇得立即報警。警方展開快速調查，當晚8點就成功逮捕嫌犯。

令人意外的是，被逮捕的嫌犯辯稱，當時他因為身體不舒服去上廁所，偷拍行為純屬臨時起意。據了解，嫌犯在縣府一共停留了20分鐘，警方正調查他是否到處尋找犯案目標，或如其所言只是臨時起意。

雖然廣設性別友善廁所，但基於安全疑慮，一般女性還是會選擇使用女用廁所。（圖／TVBS）

這起事件引起民眾對公共廁所安全的擔憂。有民眾表示，聽到這種事情感到恐慌，因為現在男女在同一個空間，會增加風險，尤其女性更會擔心。另一位民眾則說，第一選擇還是會選擇女廁。

根據了解，縣府南北兩棟大樓共有58間廁所，雖然設有女廁和性別友善廁所，但大部分女性仍選擇使用女廁。這次事件幸好被害女子警覺性高，沒讓對方得逞，並成功報警抓到偷拍者，避免了更多受害者的出現。

《TVBS》提醒您勇敢說不：

◎尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110

◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

◎勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

