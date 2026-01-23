大膽! 男深夜闖咖啡廳行竊 撬收銀機不成竟"整台抱走"

地方中心／趙永博 花蓮報導

21號晚間，一名男子半夜11點潛入花蓮林森路上一家咖啡廳，原先只想拿走收銀機裡的現金，沒想到打不開，直接徹扯斷電線整台搬走。誇張行徑讓店主無奈PO網提醒附近店家注意竊賊，更直呼，收銀機真的沒多少錢，如果有需要找他還比較快！

身穿藍色外套、白色拖鞋的男子，深夜沿著店家外圍走道一路走進店內，只見他快速拿起櫃台內的黑色收銀機，上下瞧了一眼，下一秒，暴力扯斷電線。男子多次想撬開收銀機，通通失敗，最後乾脆整台抱走。後續男子更是大喇喇的把偷來的收銀機放在電動腳踏車上，騎走烙跑

離譜！ 花蓮咖啡廳深夜遭竊 賊撬收銀機不成竟「整台抱走」

男子偷完收銀機，騎電動車離開（圖／民視新聞）

遭竊咖啡店員工：「外面的門是先開一半的，然後再走進來之後，這個玻璃大門，它是直接開一半開一整晚，然後一進來，就可以直接看到櫃檯，這邊是很凌亂。」誇張行徑發生在21號晚間11點，花蓮林森路一家咖啡店，男子趁打烊，潛入店家盜取財物。隔日上午，員工上班，發現現金連同收銀機，全都不翼而飛，現場一片狼藉，讓店員們好恐慌！遭竊咖啡店員工：「其實我昨天一整天，都還蠻害怕的，因為我第一次遇過這種事情，我不知道那個人會不會再來，也許他之前就有探點過的。」花蓮分局中山所長劉明翰：「本所獲報後已擴大追查，現已掌握特定對象，將持續積極查緝犯嫌到案，並依涉嫌加重竊盜及侵入住宅罪，移請花蓮地檢署偵辦。」

男子暴力扯掉電線，整台收銀機搬走（圖／民視新聞）

店家統計，現金近9000元遭竊，加上收銀機，損失約一萬一，目前警方已經鎖定嫌犯，呼籲店家應加強防竊，避免竊賊找上門。









