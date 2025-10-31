大膽！ 賊闖屋搬保險箱 200萬定存單急掛失

高雄也出現大膽小偷，光天化日闖進屋內，搬走保險箱。（圖／東森新聞）





高雄也出現大膽小偷，光天化日闖進屋內，搬走保險箱！受害的是一名高齡80歲的阿嬤，晚間回家發現保險箱竟然不見了，裡面有2條黃金項鍊，1萬多現金以及一張200萬定存單，遭竊總額240萬，被害人緊急向郵局申請定存掛失止付，阿嬤家大門未遭破壞，會是熟人所為嗎？附近沒有監視器，警方還在釐清竊賊身分。

保險箱遭竊阿嬤家人vs.記者：「原本用矽利康黏住啊，（你說那個保險箱喔）。」

擺在窗簾旁邊的保險箱不翼而飛，磁磚上只剩下熱熔膠痕跡，裡面放的是80歲婦人的積蓄，前一天下午出門，回家後保險箱整個被偷走。保險箱遭竊陳姓婦人：「有啦，我要出門都有鎖門，窗簾翻起來，躺下去睡覺前，哇~死了怎麼這樣。」

住高雄小港的陳姓婦人，30日下午外出四個多小時，返家後發現保險箱遭竊，保險箱裡面有兩條黃金項鍊大約1兩重，鈔票零錢共一萬多現金，還有一張200萬元的定存單，共損失240萬，向警方報案，也向郵局申請定存單掛失。保險箱遺失阿嬤家人vs.記者：「（保險箱是整個不見喔），整個抱走，差不多這麼大，（多大，大概多大一個），差不多這樣大，像一個烤箱這樣啊。」

保險箱遺失阿嬤兒子vs.記者：「4點到8點之間，（4到8點之間喔，那時間你們都在檳榔攤），對啊4點這時間左右，我們家人差不多都會在這裡啊。」

阿嬤的兒子在附近賣檳榔，下午家人都會到攤子這邊，這次家裡遭竊，門有鎖又沒有遭破壞痕跡，阿嬤孫子po網，說治安太差，網友問有沒有可能是熟人所為，不然怎麼清楚知道阿嬤外出行程時間，建議屋內裝監視器。附近住戶：「10月到現在應該是兩三起竊案有了，10月10日雙十國慶，陌生人來敲我們的門，張望一下就拿什麼東西用我們的門把。」

民宅傳竊案，竊賊偷走保險箱，由於大林蒲這一帶，公家監視器太少，現在警方得擴大調閱監視器，才能鎖定竊賊身分，只是大白天，竊賊大闖空門，偷走整個保險箱，實在有夠囂張的。