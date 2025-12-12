「大臣小野田紀美」突告白高市早苗！甜炸1閃光彈網瞎：日劇嗎？

國際中心／綜合報導



日本高市內閣大臣小野田紀美，10月曾經被親共的日本議員發言山本太郎逼到「翻出白眼」，直爽性格讓她在民間人氣度狂攀升，更有許多台灣網友稱小野田紀美是「日本黃捷」，近日迎接年末，日本公開年度漢字「熊」拿下冠軍，小野田紀美本人也遭到媒體詢問會用哪一字形容2025這趟旅程，小野田紀美本人則喊出「這一字」下秒大方告白首相高市早苗，超閃隔空互動讓眾網友全被逼瘋尖叫：「新CP誕生！」。





小野田紀美受訪期間突展現「反差真面目」，神回應媒體掀起討論。（圖／翻攝自X@onoda_kimi）

43歲經濟安全保障大臣小野田紀美擁有日美混血，精緻外貌下、面對國務相當果決剛毅，被問到代表2025年漢字的她，短暫思考之下回應：「推」，她解釋是「推進的推」，同時也代表「偶像的推」，她解釋內閣團隊一整年，花費不少力氣推進許多重要的政策，對她來說就是這樣的一年，除此之外，她更笑出來告白高市早苗：「我推的人也成為首相了！」。

事實上，小野田紀美在過去議員時期就已經強力支持、應援著高市早苗的立場，對她來說高市早苗就是他放眼政治願景之下「最推的人」，小野田紀美也補充，「推」對她來說還有在繁忙工作中被自己喜歡「偶像」療癒心靈的致敬之心，隨後她更透過推特補充最後提到給自己滿滿能量的「偶像」並非日本媒體解讀的「高市早苗」，而是自己喜歡的遊戲角色。

小野田紀美告白高市早苗的片段迅速在網路掀起關注，許多日本網友也笑出來：「這是日劇嗎？」、「好羨慕首相是你最推的人」、「我推的人變成首相了」、「推進+推活，真的超有梗」、「詞彙的表達能力很好欸！」，台灣網友也加入討論：「我要發瘋」、「新的CP要誕生了嗎」、「有點感動」、「平時看她酷酷的樣子，她說她的推成為總理的那個笑容！」、「好吃」、「這什麼美味的空氣？」。





