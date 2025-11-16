大臺南公車志工陪伴長者與身障者學習智慧等車 創新服務友善交通環境

大臺南公車志工陪伴長者與身障者學習智慧等車，以創新服務打造友善交通環境。（記者李嘉祥攝）

為鼓勵長者與身心障礙朋友熟悉使用「大臺南公車APP」及「智慧等車系統」，臺南市政府交通局自11月起陸續辦理3場次「創新志工服務活動」，由公車志工擔任主講與輔導人員，透過簡報講解、互動問答與實地操作，引導民眾熟悉公車乘車禮儀、大臺南公車APP及智慧等車功能操作，現場互動熱絡，展現南市志工創新行動能量。

首場活動邀社團法人台南市慈光身障協會體驗，榮譽理事長何文讚與身障朋友共同操作「我要上車」與「輪椅上車」功能；第二場次於永康區西灣社區發展協會舉行，執行長陳玄宗帶領社區長者共同參與，志工以活潑、細心方式一步步指導操作智慧手機，許多長輩現場成功完成公車路線查詢與上車提醒設定，紛紛開心表示原來搭公車這麼方便；第三場次於北區和順里活動中心登場，現場互動熱烈，里長黃俊源感謝交通局推動智慧友善服務，也肯定志工協助長者熟悉科技操作；居民熱烈回饋也讓志工獲得成就感。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲上任後積極推動智慧交通與高齡友善城市政策，特別重視長輩與身障者搭乘公車的便利性與安全性；此次活動由志工擔任智慧交通推手，協助民眾熟悉「智慧等車」操作，透過「大臺南公車APP」或掃描虛擬智慧站牌QRcode，點選「我要上車」按鈕，即可通知駕駛有乘客等車，並可選擇「輪椅上車」選項，提醒駕駛預先準備，讓科技服務更貼近需要幫助的族群。

局長王銘德強調，科技應用的最終目的，是讓城市更有人情味，此次活動於無障礙福利之家、西灣社區發展協會與和順里活動中心舉辦，每場都有6至10位公車志工參與，展現跨齡共學與創新陪伴的志工精神。

南市公共運輸處長劉佳峰指出，此次活動除讓志工成為智慧交通推廣的重要夥伴，也實際帶領長者及身障朋友熟悉科技應用，透過志工陪伴與互動教學，不僅提升民眾搭乘信心，也展現臺南市推動友善交通的理念，讓「科技輔助、溫度同行」成為臺南公共運輸的亮點；他也感謝大臺南公車志工夥伴的投入，不僅是推廣者，更是友善交通的實踐者，希望藉由此創新服務模式，讓更多市民了解智慧等車的便利，也鼓勵市民加入大臺南公車志工行列，共為臺南公共運輸盡心力。