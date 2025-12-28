大臺南凌霄寶殿武龍宮連續十年辦火供法會 贈普渡祭品及邀受助家庭參與

大臺南凌霄寶殿武龍宮連續十年辦火供法會，南市民政局副局長吳明熙、永康區長李皇興、東區區長黃炳元、新化區長李義隆均出席祈福儀式。（記者李嘉祥翻攝）

大臺南凌霄寶殿天公廟武龍宮28日攜手中華國際嘎檔吧佛教總會、臺南市政府民政局、永康區公所、東區區公所及新化區公所共同舉辦「114年寒冬送暖消災祈福火供大法會」，除將中元普渡祭品轉贈中低收入戶與弱勢家庭，另也邀請受助家庭與一般民眾參與火供法會，透過殊勝的宗教法會為人生消災祈福，在歲末之際為身心注入正向力量。

南市民政局副局長吳明熙、永康區長李皇興、東區區長黃炳元、新化區長李義隆均出席祈福儀式。

天公廟武龍宮主委王大明表示，火供法會在藏傳佛教中屬於極為難得且殊勝的重要法會，可將祝願與善念轉化為正向能量，武龍宮自2016年0206震災後持續於每年年底舉辦火供法會，並長年對外開放，讓民眾都有機會參與；今年也邀弱勢家庭走進法會現場，不只是給予物資，更是希望藉由火供法會的加持與祈願，協助參與者轉化長期累積的困境與不順，為人生開啟新轉機。

王大明主委指出，火供法會已連續舉辦10年，不僅成為武龍宮重要的年度信仰行動，也逐漸成為陪伴民眾的重要儀式，期盼透過持續不間斷舉辦，讓更多人在信仰中累積正向力量，翻轉運勢，走向更穩定光明的人生大道。