大舅子幫親妹出氣！臉書貼妹婿疑似外遇截圖 觸個資法判刑又罰錢

〔記者林嘉東／台北報導〕網路公審要當心！台北市高姓男子不滿妹婿疑有婚外情，為幫胞妹出口氣，竟將妹婿手機內的疑似與「小三」的私密對話與照片截圖後，PO在臉書上。台北地院審理後，認定高男非法利用個資罪事證明確，判處2月徒刑，緩刑期間須支付公庫2萬元。

判決指出，高男的胞妹懷疑先生出軌，先非法取走丈夫手機，並將私密照片與 LINE 對話紀錄轉傳至自己手機後，轉傳給高男。高男在取得妹婿的個人資料後，前年8月間，以電腦登入其臉書帳號後，將妹婿與疑似「小三」的對話內容與照片PO在臉書上，意圖對妹婿進行網路公審。

高男的妹婿發現後報警提告。檢方認定，高男雖是為了替親妹妹抱不平，但非法利用個資之行為，已觸犯個人資料保護法，將他提起公訴。法庭審理時，高男坦承犯行，並願意賠償妹婿5萬元，但與妹婿期望的賠償金額有落差，最終和解未成。法官審酌高男犯後態度尚佳，為給予其改過機會，判處2月徒刑，得易科6萬元罰金；緩刑2年期間，須支付公庫2萬元罰鍰。

