大舉發債因應經濟低迷 中國地方政府債務總額逼近600兆元

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國房地產市場長期低迷，導致中國地方政府的土地和房產銷售收入減少，又得因應中央政府刺激經濟的龐大支出，迫使地方政府大舉發債，今年的發債金額更創下歷史新高，這也導致債務不斷膨脹。根據估計，目前中國地方政府和其融資平台(LGFV)的債務總額已高達134兆元人民幣(以下同，約新台幣594.6兆元)。

中國媒體報導，截至今年11月底，中國地方政府的發債總額已超過10兆元(新台幣44.4兆元)，超越2024年全年的9.7兆元(新台幣43兆元)，為史上首次突破10兆元。

多項因素導致中國地方政府發債規模激增，其中之一是房地產市場低迷，導致地方政府出售土地和房產的收入下降。今年1月至10月，地方政府出售房產的總價值不到2.5兆元(新台幣11.1兆元)；而2021年全年，這數字超過8.7兆元(新台幣38.6兆元)。

中泰國際證券分析師游子培(音譯，You Zipei)表示：「超過10%的待售房產無人問津。」他認為，中國房地產市場正在進一步調整，預計今年房產銷售總額約為3兆元(新台幣13.3兆元)，較高峰下降超過5兆元(新台幣22.2兆元)。

地方政府發債規模激增的另一原因是隱性債務，隱性債務指的是透過LGFV或地方政府擁有的投資公司發行的公司債等方式籌集的資金。

目前尚無中國LGFV債務總額的精確數據。根據中國數據供應商上海大智慧公司(DZH)的數據，截至2024年底，中國近4000家LGFV發行的含息債券總額為87兆元(新台幣386兆元)，加上47兆元(新台幣208.6兆元)的地方政府債務，總額達134兆元。

中國LGFV的獲利能力普遍較低，近10％處於虧損狀態，僅3%的股本回報率超過4%。截至2024年12月，中國LGFV的淨利潤總額約5500億元(新台幣2.4兆元)，但他們獲得的補貼超過1兆元(新台幣4.4兆元)，若不計補貼，近50%的LGFV處於虧損狀態。

由於中國目前利率較低，地方政府的償債壓力還不大，但考慮到中國LGFV投資的項目大多是低獲利的基礎設施，若未來利率調高，他們將背負沉重的還債壓力。

