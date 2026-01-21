「大航海計畫」電影補助名單出爐 破億組合打造台版英雄宇宙

《陽光女子合唱團》成為今年首部破億國片，打響新年第一炮。（壹壹喜喜提供）

近日國片市場蓬勃，不僅去年有《角頭－鬥陣欸》、《96分鐘》、《泥娃娃》等片賣出破億成績，20日趕在去年年底上映的《陽光女子合唱團》也正式宣布邁入票房億元大關，成為今年首部破億國片。文化部21日宣布，首波「大航海計畫」長片輔導金國際旗艦組將補助3部國片，分別是《瘋子蝦夫》、《甘露水》、《變形者集結：虎姑婆》。

獲選「大航海計畫」的3部作品，企劃展現台灣製作團隊結合國際資源、突破故事題材及製作規格、挑戰自我的企圖心，首先《瘋子蝦夫》由票房破億團隊監製金百倫、程偉豪，與導演殷振豪再度攜手，匯集台、韓重量級明星卡司陣容，以台灣龍蝦場大叔勇闖北韓，展開新奇瘋狂之旅的冒險動作喜劇。

由《茶金》、《疫起》導演林君陽執導，小坂史子、張永昌、姚文智跨國監製的新作《甘露水》，描述台灣雕塑家黃土水與妻子廖秋桂在時代洪流，跨越階級、苦難的一段動人心弦故事。

《變形者集結：虎姑婆》則由電影《孤味》監製劉宛玲領軍，邀請好萊塢資深編劇擔任劇本顧問，與《孤味》、《雙囍》導演許承傑聯手打造台灣版英雄宇宙，首度以台灣民間傳說為核心，集結「虎姑婆」、「好鼻師」、「白賊七」等經典人物對抗超自然陰謀。

本身也曾經是電影人的文化部長李遠表示，「在台灣從事電影工作的人，一向很樂觀也很爭氣。」台灣電影產業曾經歷經10年每年產製不超過10片的黑暗時代，每隔幾年大家就要喊1次「國片起飛」，近年儘管經歷疫情，全台電影院總票房腰斬，但台灣電影人從未放棄，在疫情期間持續找各種方式創作及拍攝，開創各種可能的題材，因而誕生了許多叫好又叫座的電影。

