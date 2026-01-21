「大航海計畫」首波獲選名單揭曉 《甘露水》等入選
近日國片市場大賣，去年(115年)有《角頭－鬥陣欸》、《96分鐘》、《泥娃娃》等國片賣出破億成績，趕在去年年底上映的《陽光女子合唱團》也正式宣布邁入票房億元大關，成為今年首部破億國片。去年整體國片票房也賣出9.46億元，比前（113）年大增2.71億元。文化部今天（21日）宣布，首波「大航海計畫」長片輔導金國際旗艦組將補助3部國片，並將持續各項國片「一條龍」支持計畫。
文化部表示，本次「大航海計畫」，獲選的3部作品企劃展現臺灣製作團隊結合國際資源、突破故事題材及製作規格、挑戰自我的企圖心。分別是由票房破億團隊監製金百倫、程偉豪，與導演殷振豪再度攜手，匯集臺、韓重量級明星卡司陣容，以臺灣龍蝦場大叔勇闖北韓，展開新奇瘋狂之旅的冒險動作喜劇《瘋子蝦夫》；由《茶金》、《疫起》導演林君陽執導，小坂史子、張永昌、姚文智跨國監製，描述臺灣雕塑家黃土水與妻子廖秋桂在時代洪流，跨越階級、苦難又動人心弦的故事《甘露水》；以及電影《孤味》監製劉宛玲領軍，邀請好萊塢資深編劇擔任劇本顧問，與「孤味」、「雙囍」導演許承傑聯手打造臺灣版英雄宇宙，首度以臺灣民間傳說為核心，集結「虎姑婆」、「好鼻師」、「白賊七」等經典人物對抗超自然陰謀的《變形者集結：虎姑婆》入選。
文化部表示，在這一波疫後國片榮景的關鍵時刻，宣佈首波「大航海計畫」獲選名單，期待提供始終堅持不放棄的臺灣電影人一次進入國際市場的契機。更多補助資訊及獲選名單可查詢文化部獎補助資訊網。
