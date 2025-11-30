大花曼陀羅葉誤當「甲酸漿」！5人採食山區野葉險送命

5名上山訪友的民眾，想採食山上常見的假酸漿來料理食用，卻誤食到大花曼陀羅的葉子差點送命（圖／TVBS）

屏東縣消防局29號傍晚，派出15名搜救人員，急忙摸黑上到霧台鄉的舊好茶部落救人，原來當時有5名上山訪友的民眾，想採食山上常見的假酸漿來料理食用，卻誤食到大花曼陀羅的葉子差點送命，還好經過大量飲水，及救難人員觀察處置，才逐漸趨緩。

在漆黑的山林間，救難人員僅靠頭燈照明，穿梭於崎嶇的山路中尋找等待救援的5位民眾。屏東縣消防局霧台分隊長林耀鄰表示，這些民眾疑似誤食不明植物，導致身體不適，出現幻覺、精神恍惚等症狀。

救難人員摸黑在山林間穿梭，急忙摸黑上到霧台鄉的舊好茶部落救中毒民眾（圖／TVBS）

這起中毒事件發生於29日傍晚，地點在屏東霧台的舊好茶部落。4名男性和1名女性在上山訪友時，於中午誤食了毒草，隨後出現中毒症狀。天亮後，所有人必須沿著超過45度的陡峭山坡移動，沿途幾乎沒有支撐物。林耀鄰指出，五名患者意識都很清楚，其中三位症狀較為嚴重，經補充水分後，到天亮時症狀都已減緩。若當晚民眾冒險下山，後果可能不堪設想。

原來這些民眾原本打算採集假酸漿，這種植物常被原住民用於製作阿粨或吉拿富，會包在內層與小米飯一起食用，也可用來煮湯或當作香料。然而，他們卻誤將有毒的大花曼陀羅葉子當成假酸漿帶回家料理食用。

大花曼陀羅全身都有毒，葉子還常被誤認為是可以泡茶的南非葉，花朵誤以為是百合花，就連花苞都像秋葵遭到誤食（圖／TVBS）

大花曼陀羅全株都含有毒素，其葉子常被誤認為可泡茶的南非葉，花朵則被誤以為是百合花，就連花苞也因外形像秋葵而遭誤食。幸好這次民眾使用的量不多，加上救難人員處置得當，經過體內代謝後，天亮時這些民眾已能自行下山返家。這次的意外提醒大家，採集野生植物作為食材時需格外謹慎，否則一時的口腹之慾可能導致嚴重後果。

