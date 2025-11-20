大苑子下架「石虎柳丁」文宣 取消商標申請

（中央社記者黃巧雯台北20日電）手搖飲品牌大苑子宣傳使用「石虎柳丁」，並在農場拍片，繼農場稱今年未供貨後，大苑子又被爆申請註冊「石虎柳丁」商標。大苑子今天說，已下架相關文宣，並取消商標圖文申請。

大苑子近期公告，「鮮榨柳丁綠」是使用友善耕作的「石虎柳丁」，同時拍攝農場宣傳影片。

出現在影片中的長壽天然農場則在臉書發文，呼籲認明真正石虎標章，為確保消費者得到真正經過驗證、產銷履歷、落實友善石虎農作方式的柳丁，農作過程中耗費更多心力及成本，「如今卻有商人為了行銷欺騙消費者，到了我們的園區拍攝，但未經授權，卻上架影片及行銷活動，欺騙消費者全面使用石虎柳丁。」

長壽天然農場除強調未售出任何1顆有石虎標章的「石虎柳丁」外，昨天再度發文提到，大苑子過去幾年確實曾向長壽天然農場採購，農場皆以一般柳丁供貨，過去合作從未以「石虎柳丁」宣傳；而今年未有「石虎柳丁」合作，也未供貨，大苑子使用在農場拍攝的影像，造成公眾誤解，並對農場造成壓力與損害。

大苑子昨晚在臉書發布聲明指出，從未宣稱使用「石虎友善農作」標章，支持南投中寮等於支持石虎棲地的友善農業。

不過，這起事件尚未平息，又傳出大苑子申請註冊「石虎柳丁」商標，再度引發討論。

大苑子今天透過文字訊息表示，已經下架「石虎柳丁」的相關文宣製作物，至於商標圖文註冊申請已進行退件中。

大苑子強調，每次上新品，都有商標註冊，避免同業仿效，這是歷年來的慣例，並非只有這次的「石虎柳丁」；同時也提到，在之前註冊時發現，台灣已經有很多廠商註冊石虎各種產品。（編輯：吳素柔）1141120