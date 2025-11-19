大苑子主打「石虎柳丁」 農場打臉「1顆都沒買」！關鍵始末曝光

大苑子推出石虎柳丁製成的飲品，卻被指出一顆都沒買，店家稱是溝通有落差。翻攝大苑子臉書



手搖飲品牌大苑子的長壽商品鮮榨柳丁綠，近期主打改用友善耕作的石虎柳丁，卻被踢爆「一顆都沒買」。業者聲稱多年使用中寮柳丁，但今天（11/19）被農場打臉，表示過去採購的皆是一般柳丁，並非石虎柳丁，明顯行銷不符。

點開大苑子臉書，第一則就是宣傳柳丁綠即日起全面改用「石虎柳丁」，邀消費者一起支持環境、生態與永續的力量，喝下的每一杯都是「一份對台灣土地的承諾」。

業者：買中寮柳丁多年

不過，農業部生物多樣性研究所一名員工昨卻在臉書踢爆，大苑子到農場拍攝影片那天，他特地送去標章授權申請書，事後卻得知業者食言，「一顆都沒買」，影片卻還照樣宣傳，氣得直呼要列入拒絕往來戶。

對此，大苑子在臉書留言區解釋，強調使用的是中寮產區柳丁，「南投中寮一直在為保育石虎努力」，並點出已與長壽天然農場的果農張鴻濱合作超過7年，「應該是在溝通上有落差，我們也已經有在了解及釐清，抱歉讓大家誤會」。

農地是石虎棲息地之一。翻攝自石虎保育大使 阿虎加油臉書

農場：拍完片卻沒下文

然而，長壽天然農場今發聲明指出，過去幾年大苑子確實訂購約8到10萬斤柳丁，但皆為一般柳丁，從未以「石虎柳丁」對外宣傳，且由於農場採友善耕作，因此外觀沒那麼「漂亮」，收購價略低。

農場表示，今年10月大苑子主動聯繫，想要推「石虎柳丁」，當下他們即說明，石虎標章有規範，不可混用，也就是說，如果要貼石虎標章出貨，必須登記出貨標籤紀錄，大苑子接受，並相約23日到農場拍攝影片。

農場說，拍攝當天，農業部生物多樣性研究所人員也到場，提供產銷履歷，大苑子也想把採購量從20萬斤提高到25萬斤，農場基於信任，同時為促成合作，還推掉幾個合作通路。

長壽天然農場以友善農法種植柳丁。翻攝自長壽天然農場臉書

農場指出，沒想到大苑子後續未再聯繫，也沒提供合約，他們遇到與大苑子合作的其他業者，才知道大苑子今年已買了大量柳丁，「還輪不到本農場」，詢問窗口，得到的說法也與拍攝當天不同，便決定不交貨。

農場表示，大苑子18日上架宣傳影片，讓外界誤以為他們有供貨，事實上雙方今年沒有合作，這對他們造成壓力與損害，因此發出聲明說清楚，盼保護農民長期以來的努力與信用。

什麼是石虎柳丁

農地是石虎的棲地之一，林保署、生物多樣性研究所等單位於2014年推出友善石虎農作標章，農民需要取得有機、產銷履歷或綠色保育標章等驗證，再保留石虎所需草相，才可獲得「友善石虎農作標章」認證。

友善耕作的細節包括不使用除草劑、毒鼠藥、毒餌，採行草生耕作；不放養及餵食遊蕩犬貓；不能設置鳥網、滅鼠藥、補獸鋏等非友善之防治網等。

要取得友善石虎農作標章並不容易。翻攝自石虎保育大使 阿虎加油臉書

目前南投、苗栗、台中及彰化皆有石虎友善農作的農友，品項包括石虎柳丁、石虎山蕉、石虎文旦柚、石虎稻米等。

長壽天然農場的果農張鴻濱過去接受農傳媒採訪時，提到「懷念小時候有溪蝦、螃蟹、河蚌的生物多樣性環境」，進而開始停用除草劑，採用友善農作。

