大苑子又爆搶「石虎柳丁」商標 農場女兒：為何這樣欺負

大苑子主打使用「石虎柳丁」的飲品，被長壽天然農場指控今年未供貨，還被發現提前申請「石虎柳丁」商標。（圖／翻攝自大苑子臉書）





連鎖手搖飲品牌大苑子近日主打「台灣鮮榨柳丁綠」飲品，且標榜全面使用友善耕作的「石虎柳丁」，並公開農園實景影片強調產銷履歷與生態保育。但出現在畫面中的長壽天然農場卻在臉書發文澄清，今年沒有供貨給大苑子，也沒有賣出任何一顆掛有石虎標章的柳丁，指控大苑子的宣傳恐讓消費者誤以為飲品全部使用石虎柳丁，事件迅速引發爭議。

大苑子於11月17日公告改用「石虎柳丁」，隔日隨即遭長壽天然農場發文打臉。農場強調，為取得石虎友善標章多年投入高成本，不滿有業者到園區拍攝卻未經授權就上架影片與行銷活動，並指出「我們這邊未售出任何一顆有石虎標章的石虎柳丁，請大家不要被騙了」。

事發後，長壽天然農場19日再發補充聲明，表示過去確實多次供貨給大苑子，今年10月間大苑子也主動洽談，希望以「石虎柳丁」上架。當時農場就提醒，石虎標章有嚴格規範，來源不可混用，若要推廣應限量且標示清楚，大苑子當下口頭同意，並把預定採購量從20萬斤提高至25萬斤，讓農場推掉其他通路，未料之後遲遲未再接到訂單，最後得知對方已向他處大量進貨，只好決定不再出貨。

大苑子在10月13日申請「石虎柳丁」商標。（圖／翻攝自商標檢索系統）

爭議尚未平息，外界又發現，大苑子早在10月13日就申請「石虎柳丁」商標，範圍涵蓋「新鮮柑橘、新鮮水果、柳丁」、「茶葉、茶飲、冷泡茶」以及「汽水、果汁、不含酒精果汁與水果冰沙飲料」等多項目，申請圖樣則是在自家LOGO下方加上「石虎柳丁」字樣，目前仍在審理中。

消息曝光後，長壽天然農場女兒在社群發文痛批，「我爸爸是很辛苦實在的農民，惡意棄單欺騙消費者，大苑子竟然又去申請『石虎柳丁』商標，真的太惡劣了！」她說，石虎柳丁採草生栽培、不用除草劑，需要農民花更多心力，「我老爸總是在草堆裡穿梭手動除草，為了照顧好整山作物非常辛苦」。

她也指出，全中寮只有自家取得石虎友善認證，「這間大公司十月來談好要買25萬斤石虎柳丁，有來拍形象照，後來卻完全沒進貨。我爸爸照約定保留要交貨，結果一顆都沒出，對方卻打著石虎柳丁的名號欺騙消費者，為什麼可以這樣欺負農民？」

針對石虎柳丁質疑，大苑子在臉書發布五點聲明。（圖／翻攝自大苑子臉書）

面對質疑，大苑子19日晚間在臉書發布五點聲明，強調「南投中寮＝石虎友善產區」，指出當地長期是石虎重要棲地，已有超過10組石虎守衛隊，農民也採較友善的管理方式。大苑子強調，自2017年起在中寮採購柳丁已超過300萬公斤，與農友張鴻濱（長壽天然農場）合作超過7年，2024年亦曾採購4.5萬公斤。

聲明中最具爭議的一點，是大苑子認為「未採購標章≠未採購石虎柳丁」，強調訴求重點不在掛不掛標章，而是支持「石虎友善」農業的理念，並稱自家從未聲稱使用「石虎友善農作」標章，拍攝果園只是希望讓更多人看見南投中寮為保育與農作兼顧所做的努力，對於造成社會困擾深感抱歉。

不過，這份聲明仍無法平息眾怒。許多網友在貼文底下留言狠酸：「沒有標章就不是石虎柳丁，謝謝」、「用石虎柳丁的名字、去有認證的果園拍照，結果買別家柳丁，油都被你榨光了」、「我在台灣讀大學，是不是可以說我是台灣大學的」。也有人批評，大苑子是在模糊焦點、玩文字遊戲。

