大苑子宣傳用石虎柳丁 長壽天然農場：沒供貨

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）茶飲業者大苑子宣傳使用「石虎柳丁」，長壽天然農場說，今年沒供貨、未合作，大苑子以在農場拍攝影片宣傳，造成誤解。大苑子說，支持南投中寮等於支持石虎棲地的友善農業。

主打新鮮榨取的茶飲連鎖店「大苑子」，近日宣布飲品台灣鮮榨柳丁綠即日起全面使用「石虎柳丁」。不過，南投縣中寮鄉「長壽天然農場」今天在社群媒體表示，大苑子10月主動聯繫，希望今年能以「石虎柳丁」上架飲料產品，10月23日拍攝影片當天，石虎標章推動單位農業部生物多樣性研究所人員也提供產銷履歷、石虎標章授權書。

長壽天然農場表示，影片拍攝後，大苑子未再聯繫，也未再提供合約或後續進度，直到11月16日遇到協助大苑子清洗柳丁的業者才得知，大苑子已採購大量柳丁，「但還輪不到本農場」；11月18日起，大苑子上架宣傳影片，內容在長壽天然農場拍攝，影片也提到產銷履歷，讓外界誤以為長壽天然農場已供貨大苑子。

長壽天然農場表示，大苑子過去幾年確實曾向長壽天然農場採購，農場皆以一般柳丁供貨，過去合作從未以「石虎柳丁」宣傳；農場與大苑子今年未有「石虎柳丁」合作，也未供貨，大苑子使用在長壽天然農場拍攝的影像，造成公眾誤解，並對農場造成壓力與損害。

大苑子今天晚間發布聲明表示，大苑子的核心精神是，只要支持南投中寮柳丁，就是支持石虎友善土地，自2017年起深耕南投中寮，至今8年採購當地柳丁超過300萬公斤，長期以行動支持在地農家與石虎棲地環境。

大苑子表示，今年推廣「石虎柳丁」，原已規劃採購，因此才會提前與果農張鴻濱（長壽天然農場業者）聯繫、至果園拍攝介紹產區，直到今天，大苑子仍強烈表達採購意願；但因張鴻濱的果園地勢較高，過往合作採收期多在1月開始。

大苑子表示，訴求不在標章，而在理念倡議，也從未宣稱使用「石虎友善農作」標章，支持南投中寮等於支持石虎棲地的友善農業；而前往張鴻濱產區拍攝目的，是透過影像呈現土地如何兼顧農作與生態，期望讓大眾更理解「南投中寮石虎友善」現況與努力，對於造成大眾困擾深感抱歉，未來持續支持台灣農業發展。（編輯：吳素柔）1141119