大苑子拍片標榜用石虎柳丁！農場打臉「沒買」官方回應了

知名連鎖手搖飲大苑子，標榜使用來自中寮「石虎友善環境」農場栽種的「石虎柳丁」。（圖／翻攝自大苑子臉書）





知名連鎖手搖飲大苑子，標榜使用來自中寮「石虎友善環境」農場栽種的「石虎柳丁」，老闆還親自到農場拍影片介紹，不過現在農場業者出面打臉，指控今年石虎柳丁根本都還沒採收，還發聲明大家不要被騙，對此大苑子說因為需求提升，擴大合作範圍，向更多「石虎棲息地區」的農家採購，卻沒說柳丁是否有「石虎標章」。

連鎖茶飲大苑子邱老闆：「我們已經用超過6千萬顆的柳丁，來做我們的柳丁綠，我們用的柳丁是中寮來的石虎柳丁。」

知名連鎖手搖大苑子老闆親自到農場裡拍片，標榜標榜自家飲料，柳丁綠的柳丁都是來自南投中寮，石虎環境友善的長壽天然農場，不過農場業者出面打臉，指控大苑子欺騙消費者。

廣告 廣告

長壽天然農場業者張鈞涵：「我們的柳丁目前是一個都沒有採收，出貨前我們要確實貼上，「產銷履歷」的標章跟友善石虎的標章，這樣才算是真正友善石虎的農產品出貨。」

石虎柳丁。（圖／東森新聞）

連鎖茶飲大苑子邱老闆：「石虎穿山甲白鼻心，小動物比較好棲息，而且我跟你講我們安全用藥還有「產銷履歷」。農場業者強調過去幾年合作，大苑子確實有採購一般柳丁，但不是石虎柳丁，每斤批發價可以差到10元。所謂石虎柳丁採用特殊採種方式，讓石虎棲息地受到保護(，因此獲得「農業部生多所」的黑白石虎標章會有完整的產銷履歷認證。

消費者：「發現他是騙人的，我應該可能會之後會想要避開這家店，（選飲料我要喝的，我會選喜歡自己喝的，不會因為他廣告怎麼樣。）」

針對柳丁爭議，大苑子回應目前已經採購超過300萬公斤的中寮石虎柳丁，因為需求提升擴大合作範圍，同步向更多「石虎棲息地區」的農家採購，卻沒提及是否有「石虎標章」，被質疑避重就輕混淆視聽。

據了解大苑子是10月中到農場拍攝，但拍攝後大苑子沒再聯繫，11/18上架宣傳影片是否涉及廣告不實，消保官說還沒收到申訴會進一步了解。

更多東森新聞報導

桃客司機毆學生！網挖出驚人黑歷史 打臉公司說法

大苑子標榜用「石虎柳丁」 農家打臉控「欺騙」

北市雙屍命案！她生日變忌日 鑑識報告狠打臉

