大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標 農場女兒怒：欺負農民

連鎖手搖飲「大苑子」在11月17日推出鮮榨柳丁綠，說是使用石虎柳丁，卻被農場業者打臉，根本一顆都沒買，還被發現早在10月13日搶先註冊石虎柳丁的商標，讓農場主人的女兒氣得在社群平台發文，痛批根本在欺負農民。眼看輿論狂燒罵不停，大苑子緊急下架相關產品，並取消申請商標，農場業者也選擇原諒。

連鎖手搖飲大苑子在17日推出了鮮榨柳丁綠，強調選用友善耕作的石虎柳丁，不僅被農民爆出根本一顆都沒買，還在10月13日搶先註冊石虎柳丁的商標。農場老闆的女兒氣得在社群平台PO文，痛批大苑子打著石虎柳丁的名號欺騙消費者，簡直是在欺負農民，網友灌爆罵翻大苑子。

長壽天然農場業者張鈞涵：「石虎柳丁這個名字，我們已經深耕至少4年，如果我們想註冊我們就註冊。原本就認為這是一個公家的財產，大家都可以共同使用，才沒有想說要去註冊，這樣就違背我們加入友善石虎農作的這個理念。」

點開商標系統檢索，輸入「石虎柳丁」，就發現大苑子一口氣註冊了3個商標，都是在自家原本的商標下面加上「石虎柳丁」字樣。而他們申請日期是在10月13日，3個商標包含新鮮柑橘、茶飲、汽水果汁、水果冰沙飲料等，只要與水果或飲料相關，全都包含在裡面。

而農場本身就有「石虎友善農作」的標章，但想拿到這個標章，就必須遵守友善石虎允諾，以及通過綠色保育標章或有機農產品驗證，而這個標章是由林保署率先在南投推動的。

林保署南投分署保育科科長楊曼蕾：「本分署與生物多樣性研究所，自103年起，於南投地區率先推動友善石虎農作標章制度。」

眼看輿論越燒越大，大苑子火速取消註冊，也緊急說明，已經下架所有石虎柳丁相關產品以及商標申請，表示每次新品上市都會註冊商標，不是只有這一次的石虎柳丁，並會秉持照顧在地優質農產品的核心繼續努力。

長壽天然農場業者張鈞涵：「全面取消，代表說他們認錯，那我們就不要再去評論他們，大苑子有意識到自己在做不太對的事情。」

農場業者必須付出很多心血，才能取得石虎標章，不希望被拿來當作宣傳噱頭。既然大苑子已經取消商標註冊，業者也願意原諒。

