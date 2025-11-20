大苑子早申請「石虎柳丁」商標 農場女兒氣炸「1顆都沒買」：為什麼欺負農民？

大苑子推出石虎柳丁飲品，但被農場打臉「1顆都沒買」。資料照片



手搖飲的連鎖品牌大苑子近期推出「石虎柳丁」，但才一開始宣傳，就被供應的農場打臉，當初拍片宣傳「石虎友善農作」，但實際上大苑子講好要採購的石虎柳丁「1顆都沒買」，業者也緊急滅火，表示並未宣稱使用「石虎友善農作」標章。對此，農場老闆女兒得知後氣罵大苑子「太惡劣」、「為什麼可以這樣欺負農民」。

大苑子17日推出鮮搾柳丁綠，強調全面選用「友善耕作」的石虎柳丁，不僅安全，無農藥使用，更號稱保留石虎生態棲地，讓石虎有生活空間，卻被踢爆「1顆都沒買」。

但大苑子似乎已經早有做好宣傳準備，因為被爆出早在10月13日就申請「石虎柳丁」商標，申請圖案則是在自家LOGO下方加上「石虎柳丁」字樣，目前仍在審理中。

協助宣傳拍片的長壽天然農場除了發布聲明外，老闆女兒近日也不忍了，在社群平台發聲：「我爸爸是很辛苦實在的農民、惡意棄單欺騙消費者，大苑子竟然又去申請『石虎柳丁』商標，真的太惡劣了！」她指出，石虎柳丁是運用草生栽培，不使用除草劑，這種種植方式需要農民花更多心思心力，「我老爸總是在草堆裡穿梭手動除草，為了照顧好整山的作物真的非常辛苦及用心。」

老闆女兒也提到，全中寮只有長壽天然農場拿到石虎友善認證，「這間大公司於10月到我們家談好要購買25萬斤的石虎柳丁，有來拍形象照，後來一直沒有向我們進貨，我爸爸也照原定談好的內容保留要交貨，後來沒消沒息，居然貨都沒交，『一顆都沒有』卻打著石虎柳丁的名號欺騙消費者，為什麼可以這樣欺負農民！」

大苑子昨發出5點聲明緊急滅火，強調和農場合作超過7年，認定「南投中寮=石虎友善產區」的概念，訴求不在標章，而是在提倡理念，但說法仍不被消費者埋單。由於大苑子13日已針對石虎柳丁申請商標，農場女兒得知後氣罵「太惡劣」、「為什麼可以這樣欺負農民！」

就連南投縣議員林友友也受訪指出，大苑子聲明甚至使用「合作多年」、「持續採購」、「導入石虎柳丁影像」這類模糊字眼，去製造錯覺，「完全是誤導消費者，更是對真正的石虎農友極不公平。」

