大苑子標榜鮮搾柳丁綠用「石虎柳丁」 農場發聲明：沒有交貨

大苑子飲品日前宣布台灣鮮搾柳丁綠選用友善耕作的「石虎柳丁」，不過其曾長期合作的長壽天然農場發聲明強調，「今年度本農場與大苑子未有石虎柳丁合作，也未供貨」。直言大苑子的宣傳行為已對農場造成壓力及損害。

大苑子飲品日前宣布 台灣鮮搾柳丁綠 選用友善耕作的「石虎柳丁」，卻遭爆「一顆都沒買」，引發熱議 。（圖／翻攝自 大苑子臉書粉專 ）

日前大苑子在網上宣傳「台灣鮮搾柳丁綠」品項，皆主打全面使用「石虎柳丁」，也拍攝農場宣傳影片。並在臉書發文寫下，「大苑子選用『友善耕作』的石虎柳丁，安全農藥使用，保留生態棲地，讓石虎穿梭農地更安心。支持農民採用永續耕作大苑子希望在美味之外，讓消費者知道，你的每一杯，都能成為環境更好的力量。 支持農民 × 友善生態 × 永續土地，讓選擇變成力量，從今天起，一起讓台灣更美好。」不料卻遭爆「一顆都沒買」，引發民眾質疑廣告不實。

廣告 廣告

大苑子先在臉書貼文留言回應，「我們的柳丁使用的是中寮產區！南投中寮一直在為保育石虎努力，我們也非常支持這樣的友善循環！今年我們想要把這樣支持石虎友善的事情讓更多消費者知道，一起來支持！前進中寮產區也已經多年，跟柳丁果農-張鴻濱大哥採購合作超過7年！您提到的這個狀況，應該是在溝通上有落差，我們也已經有在了解及釐清，抱歉讓大家誤會！」

對此，長壽天然農場今（19）日發聲明指出，表示過去與大苑子的合作從未以「石虎柳丁」做為宣傳，今年10月業者主動希望推動「石虎柳丁」，當下農場也說明，「友善石虎農作是多年的努力石虎標章有規範，不可混用來源，若要推廣應以限量正確方式呈現，希望能一起推動更多農友加入友善農作行列。」大苑子也接受，並約好10月23日拍攝宣傳影片。

長壽天然農場表示，拍攝當天生物多樣性研究所（石虎標章推動單位）人員到場，本農場提供產銷履歷。聲明也提到，大苑子甚至提高柳丁採購量至25萬斤，農場因此推掉幾個以往合作的通路，希望促成這次合作。孰料拍攝結束後未再取得相關聯繫、合約書等，11月才得知狀況不符。

長壽天然農場指出，「直到11月16日遇到協助大苑子清洗柳丁的業者，才得知今年大苑子已採購大量柳丁但『還輪不到本農場』採購量還可能縮減，我們當下立刻致電大苑子採購窗口，得到的說法卻與拍攝當天的承諾不同。在未收到合約、採購安排不清楚、承諾大幅變動的情況下，我們決定不交貨，以免造成更大的損失。」

至於大苑子在未合作情況提前上架拍攝於長壽天然農場的宣傳影片，農場強調，「今年度本農場與大苑子未有石虎柳丁合作，也未供貨。大苑子使用拍攝於本農場的影像，的確造成公眾誤解，對我們造成壓力與損害。我們深深感謝所有支持友善石虎農作的朋友，更不希望農民的信用與努力被誤用。我們願意與所有尊重農民、尊重承諾、願意推動友善耕作的企業合作。友善石虎農作是十多年累積下來的理念與承諾，不希望因此事件受到傷害。」

延伸閱讀

研究生欲面談又想「二推」該告知教授？網搖頭：別犯大忌

墾丁觀光人氣下滑 網友揭「國家公園」身分成發展瓶頸

iOS用戶爆LINE「畫面卡卡」災情 官方：快更新到最新版