大苑子標榜「石虎柳丁」被打臉！農場爆從未供貨 專家搖頭：列拒絕往來戶

知名飲料店大苑子最近推出新企畫，主打使用中寮產區友善耕作的「石虎柳丁」製作飲品，卻被質疑廣告不實，引發部分網友抵制。南投長壽天然農場今（19日）發聲明說明雙方今年洽談況狀，強調農場今年並未繼續供貨，不希望被誤解。專家也證實大苑子食言，一顆石虎柳丁都沒買。

繼昨（18日）在臉書指控大苑子為了行銷欺騙消費者，呼籲大家認證具產銷履歷、落實天然友善農作的石虎標章柳丁後，長壽天然農場今日再發聲明，說明雙方洽談的始末，同時澄清外界質疑。

長壽天然農場聲明指出，過往確實曾與大苑子合作，但供貨的都是一般柳丁。今年10月21日大苑子主動聯繫，表示希望推動「石虎柳丁」飲品，當下他們曾明確告知，石虎標章是多年來的努力，若要推廣絕不能混用，應以限量且正確方式推動更多農民加入，業者表示接受。10月23日約好到農場拍攝宣傳片，雙方談妥授權供貨25萬斤石虎柳丁，石虎標章推動人員也到場見證，希望促成合作。

可宣傳片拍完，大苑子就未再聯繫，他們直到11月16日才得知，大苑子今年已採購大量柳丁「還輪不到本農場」，甚至採購量還可能縮減，當下他們立刻致電詢問，業者說法卻與拍攝當天承諾不同。

所以在沒有收到合約、不清楚採購安排、承諾大幅變動下，長壽天然農場決定不交貨，以免造成更大損失。但11月18日大苑子仍在沒有合作下，上架於農場拍攝的宣傳片並提到產銷履歷，導致外界誤解他們已經供貨，事實卻是雙方今年並未合作。

「今年度本農場與大苑子未有石虎柳丁合作，也未供貨。」長壽天然農場強調業者造成公眾誤解之餘，也損害了他們的品牌形象。

農業部生物多樣性所研究員林育秀也發文表示，接觸過這麼多願意協助銷售或採購友善石虎農作的通路與商家，「果然還是難免會遇到很不OK的。」透露自己當天也在場，特地送標章授權申請書過去，結果業者明明和農民說好了卻食言、一顆都還沒買，影片和網路照樣繼續宣傳，「這家飲料店我只好直接列入拒絕往來戶了！」

大苑子則回應，南投中寮一直在為保育石虎努力，他們也非常支持這樣的友善循環，今年想要把支持石虎友善的事情讓更多消費者知道。大苑子稱前進中寮產區也已經多年，跟柳丁果農張鴻濱大哥採購合作超過7年。「您提到的這個狀況，應該是在溝通上有落差，我們也已經有在了解及釐清，抱歉讓大家誤會！」

