大苑子沒買石虎柳丁風波！生多所曝：加入友善農作超難

知名連鎖手搖飲品牌「大苑子」最近爆出標榜使用友善耕作的「石虎柳丁」，實際「1顆都沒買」，雖品牌急發聲明滅火，仍引發反彈聲浪，推動「友善石虎農作」的生物多樣性研究所也發聲了。

南投長壽天然農場透過聲明否認提供「友善石虎柳丁」給大苑子使用。（圖／翻攝自Facebook@長壽天然農場）

據了解，大苑子日前宣稱產品「台灣鮮搾柳丁綠」採用友善耕作的「石虎柳丁」，但號稱供應該「石虎柳丁」的長壽天然農場在社群發文控訴，2025年10月期間，大苑子確實有向該農場提出希望今年可用「石虎柳丁」上架推廣飲料產品，不過該農場認為，友善石虎農作是各方多年努力成果，若要用於推廣，應以限量正確方式推動。

當時大苑子表示接受，後因大苑子11月告知「狀況不符」，大苑子在拍攝結束後，就沒再提供合約或後續進度。直到農場方從第3方獲知，大苑子仍在宣傳方面使用「石虎柳丁」名義，以及該農場有關資訊，對農場方造成壓力與損害。

大苑子先前直接在商品宣傳圖上使用「石虎柳丁」文案。（圖／資料照／翻攝自Facebook@ 大苑子DaYungs ）

在最新1則活動貼文中，大苑子改以「中寮柳丁」稱呼。（圖／資料照／翻攝自Facebook@ 大苑子DaYungs ）

事件掀起軒然大波，據農業部生物多樣性研究所推廣友善石虎農作的官網「阿虎加油」說明，只有符合4大「友善石虎」承諾的農民，才能申請「友善石虎農作」、「友善石虎農作-安全蔬果」標章：

1、田區不使用除草劑並以草生栽培耕種作物，田區草相多樣且多留開花植物，除草高度不得低於30公分（走道、採收需求、蔬菜作物除外）。

2、不能使用傷害野生動物的資材，例如：鳥網、滅鼠藥、捕獸鋏。

3、種植環境為開放空間可供生物所利用，例如：溫室、網室內種植就不符合。

4、不放養家犬貓且不餵食遊蕩犬貓，提供野生動物安全的棲地環境。

針對「友善石虎農作」標章，農民還需符合2條件：

1、農地遵守「友善石虎允諾」，營造石虎適合的棲地環境，使石虎有更好的食物來源與適合的棲地環境得以生存、繁衍後代。

2、農地需通過「綠色保育標章」或「有機農產品」驗證。

綜上可知，農人要獲得「友善石虎」需要達到各項標準。另據《自由時報》，生物多樣性研究所所長楊嘉棟說，不是每個南投中寮出產的柳丁都是「石虎柳丁」，目前多是香蕉園加入友善石虎農作，柳丁園反而不多。

此外，目前大苑子沒使用石虎商標，可能只有造成混淆之虞，還不到違法，但他認為，大苑子的商標應只限於該公司自行設計的圖案，而非直接加入通用的動物、農產品名稱。

