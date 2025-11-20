大苑子爆「石虎柳丁」爭議 縣議員替農民發聲列3大立場

大苑子近日因行銷上使用「石虎柳丁」等方式宣傳，後來被爆出是使用一般柳丁，被質疑廣告不實。（翻攝自大苑子臉書）

手搖飲料品牌大苑子近日因行銷上使用「石虎柳丁」等方式宣傳，卻被長壽天然農場爆料「欺騙消費者全面使用石虎柳丁」，事件至今仍持續延燒。南投縣議員林友友昨（19）日po文，指大苑子混淆標章、誤導消費者，她必須替農民說清楚，她還提到3大立場，強調石虎標章是一套制度，不是行銷素材。

針對大苑子使用「石虎柳丁」宣傳引發爭議，縣議員林友友昨於臉書po文，指大苑子的聲明越看越奇怪，明明買的是一般柳丁，對外講起來卻像是在買「石虎柳丁」。長壽天然農場的農民被拍了照、被拿來當行銷素材，最後卻還要被誤會。「這種事情，我作為南投縣議員，不能不講。」

廣告 廣告

林友友強調事情的核心其實非常簡單，石虎柳丁不是誰想說就是，更不是買一般柳丁就能當成石虎柳丁，石虎友善農作的標章，是中央主管機關正式核可的制度。要符以下2大條件，包含農地要遵守友善石虎耕作，不用化學農藥、不用除草劑，維持石虎獵食與棲息的環境；農產品必須通過「綠色保育標章」或「有機農產品」驗證。

林友友認為，這次事件的問題就出在：大苑子買的是一般柳丁，卻拿石虎農田的畫面、拿過去合作的名義，「讓消費者誤以為今年買的所有飲料就是在支持石虎保育。」而大苑子後來的聲明卻用「合作多年」「持續採購」「導入石虎柳丁影像」這類模糊字眼，去製造錯覺，讓消費者誤以為「買飲料＝支持石虎＝你喝的就是石虎柳丁」，這不是「講得不清楚」，這是移花接木、混淆標章、誤導消費者，更是對真正的石虎農友極不公平。

林友友說道，自己身為南投縣議員，提出非常簡單的3大立場，首先石虎柳丁就是石虎柳丁，不可與一般柳丁混淆；全國消費者不能被誤導；農民不能被利用，請大財團不要欺負我們的農友。她再度強調，石虎標章是一套制度，非行銷素材；農民的努力是一輩子的，不是拍一支影片就能不當借用名義。

最後，林友友要求大苑子針對上述提的爭論點，逐一講清楚，也別再用模糊的購買語言與時點，繼續發布那些對問題完全沒有回應實益的聲明。「南投的農民值得真相，而不是被誤導，請貴公司針對長壽天然農場的爭議點逐一回應。」

更多鏡週刊報導

網紅闖校園開直播！遭校長阻止、家長喊告 賓賓哥反嗆：方式對嗎

NET店員協助行動不便嬤！她曬溫暖畫面 20萬網友感動讚爆

中共壓迫！日本不向人民幣下跪 她反思：台灣沒有這種決心與覺悟