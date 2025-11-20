大苑子爭議多！農藥超標、源自中國 網氣炸抵制

大苑子形象商譽重挫，網友二度掀起抵制拒買。（圖／東森新聞）





大苑子第一間店就在彰化員林，2001年，來自社頭的邱老闆與妹妹集資17萬共同創立，現在全球總共有230間店。不過細數過去的爭議，2015年被爆出茶包農藥超標，2019年微博發文寫「源自於中國台灣」，2022年還推出訂閱制，被消保官認定違規。這次又有石虎柳丁事件，形象商譽重挫，網友二度掀起抵制拒買。

大苑子邱老闆：「帶你來看我們開的第一間店。」

知名連鎖飲料大苑子老闆，帶觀眾到彰化員林進修路，因為這是他的起家店，從此之後商業版圖迅速擴大。大苑子邱老闆：「第一間店到現在，一年可以賣超過3000萬杯飲料。」

來自彰化社頭的邱老闆，2001年和兩名妹妹集資17萬，在員林開了第一間店，一開始以販售珍珠奶茶等手搖飲為主。2007年，憑藉著過去賣蜜餞的經驗，看好飲料市場，開始用新鮮水果製作飲品，直到現在全球總共有230間店。

不過這次被農民爆出沒買石虎柳丁，官方聲明也不被網友接受，許多人紛紛抵制。民眾：「我覺得這就是詐欺消費者，有些消費者他買，就是相信他的品牌或是說相信他的做法、他對社會的貢獻。」

除了被質疑欺騙消費者，大苑子的爭議也被一一起底。記者vs.店員：「（包種青茶），你是說那種？有啊，還有。」

2015年，業者自主送驗自己販售的品苑茶包，卻發現農藥殘留超標，還驗出不得使用的三賽唑農藥，業者自主下架，強調這款沒有用在手搖飲。2019年4月8日，大苑子官方微博貼出文章，說是「源自於中國台灣」，網友氣炸掀起抵制潮，一堆人揚言拒喝。大苑子澄清，是大陸代理商小編寫的，緊急把文章關閉。

挺過抵制潮，顧客依舊不減，2022年趁勢推出訂閱制，每個月付499元，就能喝10杯以上50元的飲料，但如果超過期限，就會喪失權利，被新北市消保官認定違規。2022年士林文林店檸檬驗出農藥超標，2024年有分店也被驗出腸桿菌科超標。

民眾：「商譽受損，就跟我說我要跟你買東西，結果沒有買或什麼之類的，我覺得就不是很好啦。」

雖然大苑子強調，每一顆水果都是農檢合格，照顧消費者的用心永遠不會改變，但經過石虎柳丁事件，形象、商譽再次重挫。

