大苑子石虎柳丁爆爭議！農場怒揭內幕網友：根本玩文字遊戲

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

大苑子宣布旗下「台灣鮮搾柳丁綠」即日起全面使用「中寮石虎柳丁」後，引爆網友強烈質疑。合作的中寮長壽天然農場直接跳出來指控，今年根本沒有供應石虎柳丁給大苑子；農場更在Dcard貼文質問：「大企業現在是在欺負我們農民嗎？」大苑子臉書原文如今也悄悄將字眼改成「中寮柳丁」。

大苑子宣布旗下「台灣鮮搾柳丁綠」即日起全面使用「中寮石虎柳丁」後，引爆網友強烈質疑。（圖／取自農場臉書）

大苑子17日曾上架石虎柳丁宣傳影片（目前已下架），貼文強調鮮榨柳丁是「對台灣土地的承諾」，呼籲支持永續耕作。然而，長壽天然農場連兩天（18、19日）發文澄清，大苑子影片從未經授權，農場過去賣給大苑子的都是一般柳丁，沒有石虎標章，今年更完全沒有供貨。

農場在Dcard進一步說明，真正的「友善石虎農作」是由農業部生物多樣性研究所核發，過程必須採人工除草、不使用除草劑，農藥須全數上傳產銷履歷，還得安裝攝影機紀錄野生動物動態，審核嚴格、取得不易，並非人人願意投入。網友看到農場說法後也群起聲援：「大苑子根本玩文字遊戲，讓大家以為是在幫石虎，結果根本沒跟真正的石虎農民買」、「商譽最基本就是誠信，不要想擦邊球過關」、「辛苦你們了，加油！」

另有網友發現，大苑子竟已申請「石虎柳丁」商標，引發更多不滿，留言直指：「這樣大家都自己申請商標就好，誰還要認證」、「沒買石虎標章柳丁，卻能賣石虎柳丁飲料？這詞到底是什麼意思？」

