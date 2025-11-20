「大苑子石虎柳丁」遭踢爆一顆都沒買？ 網見聲明怒噴：硬拗到不行





台灣手搖飲品牌「大苑子」近日發布影片及公告，其品項「台灣鮮榨柳丁綠」全面使用友善耕作的「石虎柳丁」，但長期耕種石虎柳丁、且取得認證標章的南投中寮長壽天然農場主人張鴻濱澄清，今年並未供應任何石虎柳丁給大苑子，卻在影片與文宣中被呈現為合作對象，導致消費者誤解。對此，大苑子也在臉書發布聲明回應，但網友對此聲明並不買帳，紛紛留言表示拒喝，更有網友指出，「一個硬拗的聲明，傷了消費者、農民還有自己商譽有比較好嗎？」

大苑子於17日發布公告，表示「台灣鮮榨柳丁綠」即日起全面使用「石虎柳丁」，並以石虎柳丁作為宣傳影片主題。但是長壽天然農場主人張鴻濱在18日發文表示，大苑子為了行銷欺騙消費者，到了長壽天然農場的園區拍攝但未經授權卻上架影片及行銷活動，欺騙消費者全面使用石虎柳丁，他強調，長壽天然農場並未售出任何一顆有石虎標章的石虎柳丁，請大家不要被騙了。

此外，張鴻濱在19日發表二次補充聲明，表明大苑子確實曾向農場採購約8～10萬斤柳丁，但因農場採友善耕作、果實外觀沒有慣行農法那麼漂亮，大苑子適用略低於一般柳丁的價格收購，合作也從未以『石虎柳丁』對外宣傳」。

張鴻濱表明，10月23日拍攝後，大苑子將採購量由20萬斤提高到25萬斤，而農場也推掉幾個以往合作的通路以促成合作。但是拍攝後大苑子未再聯繫，直到11月16日，才得知大苑子今年已經採購大量柳丁，但「輪不到長壽天然農場」採購量還可能縮減，詢問大苑子的說法，卻與拍攝當天的承諾不同。

張鴻濱坦言，他也決定不交貨，以避免更大損失。到了11月18日，大苑子在未合作情況下上架宣傳影片，內容拍攝於長壽天然農場，影片也提到產銷履歷，造成外界誤導。但實際上，今年農場與大苑子未有石虎柳丁合作，也未供貨。

此貼文一出，網友紛紛跑去質問大苑子，對於業者的公告，大苑子在11月19日晚間發布公告，「表示南投中寮＝石虎友善產區」，只要支持南投中寮的柳丁，就是支持石虎友善的土地。2024年曾向張鴻濱先生的農場採購約4.5萬公斤，今年推廣「石虎柳丁」，原已規劃持續採購，因此才會提前與張鴻濱先生聯繫、至果園拍攝介紹產區；至今大苑子仍強烈表達採購意願。因張鴻濱先生產原地勢較高，過往合作採收期多落在每年1月開始。

另外，大苑子也強調「未採購標章」不等於「未採購石虎柳丁」，大苑子訴求不在標章，而在理念倡議。大苑子從未宣稱使用「石虎友善農作」標章。完整流程皆維持透明，無混淆之意，拍攝果園目的是讓更多人看見南投中寮的努力。

不過網友並不買單大苑子的公告，網友留言表示，「用石虎柳丁的名字，去石虎柳丁認證果園拍宣傳照，然後買其他中寮的柳丁，油都被揩光了還沒賺到錢，難怪農民不爽出來講」、「同一個產區有有機的也可能隔壁田就會架設非法鳥網、陷阱等等，有石虎標章的心力成本那麼高，結果說同個產地就可以魚目混珠嗎？好蝦」、「去自然農場拍影片結果一顆都沒買，真的蠻不要臉的」、「道個歉很難嗎？整篇說明硬拗到不行！覺得大家都是理盲嗎？」

▼大苑子關於「石虎柳丁聲明」。（圖／大苑子臉書）

（封面圖／翻攝自大苑子臉書）

