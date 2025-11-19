大苑子稱用「石虎柳丁」遭打臉！ 農場再發聲還原始末

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

手搖飲品牌「大苑子」近日稱選用「石虎柳丁」製作飲品，卻遭打臉曝「一顆都沒買」，還照樣繼續宣傳。長壽天然農場也證實未供貨給大苑子，今(19)日也再發聲明詳細說明事件經過，而大苑子則發聲明稱已採購300萬公斤的中寮石虎柳丁，盼支持在地農家。

大苑子近日表示，飲品「台灣鮮榨柳丁綠」強調全面選用友善耕作的石虎柳丁，但隨即就遭人批露，「明明和農民說好了卻食言（一顆都還沒買），影片和網路還照樣繼續宣傳。」長壽天然農場也轉發表示，請認明真正的石虎標章，一直以來他們為了確保消費者能得到真正經過驗證.產銷履歷.確實落實友善石虎農作的方式的柳丁，因此在農作過程中耗費更多心力及成本，如今卻有商人為了行銷欺騙消費者，到了他們園區拍攝，但未經授權上架影片及行銷活動，欺騙消費者全面使用石虎柳丁，嚴正表示未售出任何一顆有石虎標章的石虎柳丁。

大苑子也在粉專回應，柳丁使用的是中寮產區，表示南投中寮一直在為保育石虎努力，品牌也非常支持這樣的友善循環，今年想要把廣邀大家支持石虎友善行動，前進中寮產區也已經多年，跟柳丁果農-張鴻濱大哥採購合作超過7年，認為應該是在溝通上有落差，已經有在了解及釐清，抱歉讓大家誤會。

長壽天然農場今日則再發聲明，表示過去幾年雙方確實有合作，但皆以一般柳丁供貨，透露大苑子曾向農場採購約8至10萬斤柳丁，但因採友善耕種，水果外觀不是很漂亮，而大苑子是用略低於一般柳丁的價格收購，重要的是，過去合作從未以石虎柳丁對外宣傳，之所以願意與其合作，是因為一年產量超過30萬斤，每個通路都很重要。

10月21日，大苑子主動聯繫農場，表示希望以「石虎柳丁」作為產品特色進行推廣，當時農場說明，友善石虎農作是多年努力成果，石虎標章有嚴格規範不可混用來源，若要推廣應以限量且正確的方式呈現，並希望能共同推動更多農友加入友善耕作行列。業者也接受，並約定10月23日到農場拍攝宣傳影片。

10月23日當天，生物多樣性研究所(石虎標章推動單位)人員到場，農場提供了產銷履歷、今年度農藥檢驗報告及友善石虎標章授權書等文件，大苑子更將原定採購量從20萬斤提高至25萬斤，而農場也推掉幾個過往合作的通路，希望促成這次合作，讓石虎友善農作能被更多消費者認識。

怎料，拍攝結束後，大苑子未再聯繫，直到11月才得知狀況不符，大苑子未再提供合約或後續進度；11月16日，農場遇到協助業者清洗柳丁的廠商，才得知業者今年已採購大量柳丁，但「還輪不到農場供貨」，採購量甚至可能縮減，農場立即致電大苑子採購窗口，得到的說法卻與拍攝當天的承諾不同。在未收到合約、採購安排不明確、承諾大幅變動的情況下，農場決定不交貨，避免造成更大損失。

11月18日起，大苑子已上架宣傳影片，內容拍攝地就在農場，當中也提到產銷履歷，讓外界誤以為農場的柳丁已供貨，但事實是他們沒有交貨，雙方今年度並未合作，之後大苑子對外回應以「合作七年」等說法，容易讓消費者誤解「今年仍在合作中」，造成極大困擾。這不僅影響農場本身，也影響其他合作夥伴及友善農作推動的整體形象。

大苑子則發表聲明表示，自 2017 年起，長期支持南投中寮鄉「石虎柳丁」產地，以穩定採購行動投入在地農業與生態永續。截至目前，我們已採購經過農檢合格，超過300萬公斤的中寮石虎柳丁，持續以企業力量協助地方農家提升收入與經濟穩定。今年因整體需求提升，品牌希望讓更多消費者品嚐到中寮地區的優質柳丁，因此決定擴大合作範圍，與更多石虎友善農家攜手合作，以支持更廣泛的生產者。

大苑子指出，目前中寮鄉的農家在石虎棲地保護區內種植柳丁，其間具備不同程度的友善環境耕作理念，其中有極少農家取得「石虎柳丁」相關標章。大苑子在延續既有取得「石虎柳丁」相關標章的農家合作的同時，也同步增加向更多石虎棲息地區農家採購柳丁，期望協助產區整體發展，並讓消費者能支持更多在地農家。

大苑子強調，始終以「支持石虎柳丁、支持中寮農家」為核心精神，認為凡在石虎保護區內以友善方式耕作的柳丁，都值得被看見並獲得消費者的支持。未來，大苑子也將持續以永續理念為指引，推動在地農業升級，串聯企業、消費者與產區，共同守護環境、守護土地。

