大苑子董事長登門致歉！農場再發聲明：今年不賣石虎柳丁給他們
知名連鎖飲料店大苑子日前推出「台灣鮮榨柳丁綠」，並在文案中標榜使用友善耕作的「石虎柳丁」，甚至到長壽天然農場園區內拍攝影片來行銷，事後遭到合作過的長壽天然農場打臉。今（22）日長壽天然農場再度發布貼文，表示大苑子的邱瑞堂董事長已經親自到果園來道歉，雙方已經取得共識。
今日長壽天然農場發表4點聲明，表示誤會已化解，彼此理解比什麼都重要。大苑子的影片在未經農場同意下公開使用，的確一開始很錯愕也有些壓力。不過，大苑子的邱瑞堂董事長已經親自到果園來道歉態度誠懇，「願意相信這不是惡意，而是溝通不完全造成的誤會」。農民做事求實在，看到誠意就願意給空間，目前雙方已取得共識，把事情講開，也願意共同往前走。
長壽天然農場接著說，從事農業多年看到土地的變化、看到山林的改變，也看到石虎越來越少。這些年加入友善石虎農作，就是希望在做農業的同時，也能讓野生動物有活路。農場強調，友善耕作真的不簡單，不用除草劑、保持草生、減少農藥和化肥使用，甚至要面對外觀不完美、價格不一定更高的現實。
長壽農場坦言，友善環境的果實，不可能每顆都漂亮得像打蠟一樣。風吹雨淋、草生環境、少化學用藥，果皮可能有點斑、有點不完美，但味道一樣、甚至更好。很多農民因為市場只看外觀，友善種出來的水果反而更難賣，甚至賠錢也要撐下去，「所以想拜託消費者，看的是農民的用心，不是表皮的瑕疵，支持的是永續的土地，不是漂亮的外表」。
長壽農場指出，無論未來是否繼續跟大苑子合作，都希望所有企業在推廣友善農作時，能先尊重農友與保育夥伴的專業與意願，任何影像或文字的使用，都建立在雙向溝通的基礎上，推動保育不是誰的功勞，而是大家一起努力，未來將會持續照顧土地、友善耕作，守護石虎生活的家園。
最後農場強調，「所有農民都是辛苦的，只是努力的方向不同，請各位還是要依照自己的喜好選擇適合自己的作物」，並指出，今年度不會售出任何一顆友善石虎柳丁給大苑子。
