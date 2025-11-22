大苑子董事長親上門道歉！農場霸氣喊：今年石虎柳丁不賣他們
記者柯美儀／台北報導
大苑子宣稱台灣鮮搾柳丁綠全面使用「友善耕作」的石虎柳丁，卻被農場打臉1顆都沒買，甚至還爆出已搶先申請相關商標，引發抨擊。大苑子昨日發布聲明致歉，董事長邱瑞堂並親赴南投中寮向農友道歉。農場今（22）日回應，雙方已取得共識，把事情講開，並強調農民辛苦各有方向，「今年不會出售任何一顆友善石虎柳丁給大苑子」，呼籲消費者依喜好選擇作物。
農場聲明如下：
一、誤會已化解，彼此理解比什麼都重要
首先，對於影片在未經我同意下公開使用，的確讓我一開始很錯愕也有些壓力。
不過，大苑子的邱董事長已經親自到果園來道歉，態度誠懇，我也願意相信這不是惡意，而是溝通不完全造成的誤會。
農民做事求實在，看到誠意就願意給空間。
目前雙方已取得共識，把事情講開，也願意共同往前走。
二、我為什麼堅持「友善石虎農作」
我從事農業多年，看到土地的變化、看到山林的改變，也看到石虎越來越少。
這些年加入友善石虎農作，就是希望在做農業的同時，也能讓野生動物有活路。
友善耕作真的不簡單——
不用除草劑、保持草生、減少農藥和化肥使用，甚至要面對外觀不完美、價格不一定更高的現實。
但我常跟自己說：
「如果我們這一代不這樣做，下一代可能就看不到石虎了。」
石虎柳丁代表的是 農民對土地的責任、對生態的守護，
更代表著一群在山裡努力的人，希望土地和生命都能一起好。
三、農友的心聲：請支持真正友善的農產，不要只看外觀
我要在這裡也跟大家說一件我們農民心裡話：
友善環境的果實，不可能每顆都漂亮得像打蠟一樣。
風吹雨淋、草生環境、少化學用藥，
果皮可能有點斑、有點不完美，
但味道一樣、甚至更好。
很多農民因為市場只看外觀，
友善種出來的水果反而更難賣，
甚至賠錢也要撐下去，
因為我們想留住石虎，也想留住健康的土地。
所以我想拜託消費者：
看的是農民的用心，不是表皮的瑕疵。
支持的是永續的土地，不是漂亮的外表。
如果大家願意多跨出一小步，
農民才能在友善耕作這條路上，更勇敢地走下去。
四、面向未來：尊重、合作、把保育做好
這次事件，讓我們都學到——
合作不能只靠信任，更需要提前清楚溝通與尊重。
無論未來是否繼續跟大苑子合作，我都希望：
所有企業在推廣友善農作時
能先尊重農友與保育夥伴的專業與意願
任何影像或文字的使用
都建立在雙向溝通的基礎上
推動保育不是誰的功勞，而是大家一起努力
我也會持續用心照顧我的土地，
繼續友善耕作，
繼續守護這片石虎生活的家園。
最後，謝謝大家今天的到來與理解。
我們農民不善言詞，但善良、實在、努力。
希望社會給我們多一點支持，也給土地多一點耐心。
讓石虎可以安全地活著，
讓農民可以安心地生活，
讓這片土地可以永永遠遠地生生不息。
另外：所有農民都是辛苦的，只是努力的方向不同，請各位還是要依照自己的喜好選擇適合自己的作物，還有.有人說我們是被花錢買通，我跟大家誠實的報告我們今年不會售出任何一顆友善石虎柳丁給他們。
