大苑子董事長道歉 長壽天然農場：今年不賣石虎柳丁給大苑子
手搖飲品牌大苑子宣傳以「石虎柳丁」做飲品，卻被農場澄清未供貨。長壽天然農場今天表示，大苑子董事長親自到果園道歉，農場也願意相信不是惡意，而是溝通不完全造成的誤會；有人說他們被花錢買通，但今年農場不售出友善石虎柳丁給大苑子，也呼籲消費者支持讓農民在友善耕作這條路上勇敢走下去。
大苑子稱「鮮榨柳丁綠」使用友善耕作的「石虎柳丁」，同時發布相關在農場拍攝的宣傳影片，不過位在南投中寮鄉的長壽天然農場澄清，過往合作以一般柳丁供貨，從未以「石虎柳丁」宣傳，今年未有「石虎柳丁」合作，也未供貨，並提及大苑子宣傳中使用的果園影像是在農場拍攝，恐造成誤解。
大苑子發聲明道歉，也說董事長邱瑞堂親赴南投向農友說明獲諒解。
長壽天然農場今天透過臉書發布新聞稿指出，邱瑞堂親自到果園道歉，態度誠懇，農場也願意相信不是惡意，而是溝通不完全造成的誤會。農民做事求實在，看到誠意就願給空間，目前雙方已取得共識，把事情講開，也願意共同往前走。
長壽天然農場表示，有人說他們被花錢買通，但農場今年不會售出任何一顆友善石虎柳丁給大苑子。而農場看到土地的變化、看到山林的改變，也看到石虎越來越少，這些年加入友善石虎農作，就是希望在做農業的同時，也能讓野生動物有活路。
長壽天然農場說，石虎柳丁代表的是農民對土地的責任、對生態的守護，更代表著一群在山裡努力的人，希望土地和生命能共好。
長壽天然農場表示，很多農民因為市場只看外觀，友善耕作水果反而更難賣，甚至賠錢也要撐下去，因為想留住石虎，也想留住健康的土地，所以想拜託消費者，希望大家看的是農民的用心，不是表皮的瑕疵，支持永續土地，不是漂亮的外表，如果大家願意多跨出一小步，農民才能在友善耕作這條路上，更勇敢地走下去。
