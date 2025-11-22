大苑子董座上門道歉 農場聲明：今年不賣石虎柳丁給他們
手搖飲品牌大苑子近日以「石虎柳丁」作為宣傳，遭農友控一顆都沒買後引起爭議，大苑子昨日發布道歉聲明，董事長邱瑞堂也親自前往南投向農友道歉；長壽天然農場則說，雙方已取得共識，將誤會解開就好，但針對有人說他們被花錢買通，他則嚴正反駁「今年不會售出任何一顆友善石虎柳丁給他們（大苑子）」。
長壽天然農場今（22）日發表最新聲明，指出一開始看到未經同意就公開使用的影片讓他非常錯愕，引起爭議後大苑子董事長邱瑞堂親自前往果園道歉，態度相當誠懇，讓他相信此次是溝通不完全導致的誤會，雙方已取得共識，願意共同往前走。
長壽天然農場的農友表示，他從事農業多年，看到土地的變化，也看到石虎越來越少，才會加入友善石虎農作，希望讓野生動物有活路，共同守護生態、土地，但不用除草劑、減少農藥和化肥等，會讓種出來的水果外觀不好看，也導致水果更難賣出去，希望消費者購物時不要只看表皮的瑕疵，事實上這樣友善的農作物味道不會變難吃，有些甚至更美味。
長壽天然農場認為，此次事件讓雙方學習到，合作需要提前清楚的溝通，無論未來是否有機會繼續跟大苑子合作，他都希望所有企業在推廣友善農作時，能先尊重農友與保育夥伴的專業與意願，「我們農民不善言詞，但善良、實在、努力，希望社會給我們多一點支持，也給土地多一點耐心」。
至於網路上有人酸他們遭買通、收買的言論，長壽天然農場則說，「我跟大家誠實的報告，我們今年不會售出任何一顆友善石虎柳丁給他們（大苑子）」。
