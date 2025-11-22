大苑子董座親赴果園道歉 農場再發聲：今年不賣任何一顆石虎柳丁給他們
台灣連鎖手搖飲品牌「大苑子」最近推廣品項「鮮榨柳丁綠」，以「石虎柳丁」做為主打宣傳，卻被出品農場指控「一顆都沒買」，還踢爆業者搶先申請相關商標，引發輿論炎上。為了平息風波，大苑子董事長邱瑞堂昨天（21日）親自前往長壽農場道歉。對此，農民表示誤會已化解，並否認被花錢買通，「我們今年不會售出任何一顆友善石虎柳丁給他們。」
長壽農場聲明全文如下：
各位媒體朋友、鄉親、以及關心石虎與農業的夥伴們，大家好。這是長壽農場
這段時間，大家都很關心「石虎柳丁」的事件，今天我想站在農民和保育的角度，和大家說幾句心裡話。
一、誤會已化解，彼此理解比什麼都重要
首先，對於影片在未經我同意下公開使用，的確讓我一開始很錯愕也有些壓力。
不過，大苑子的邱董事長已經親自到果園來道歉，態度誠懇，我也願意相信這不是惡意，而是溝通不完全造成的誤會。
農民做事求實在，看到誠意就願意給空間。
目前雙方已取得共識，把事情講開，也願意共同往前走。
二、我為什麼堅持「友善石虎農作」
我從事農業多年，看到土地的變化、看到山林的改變，也看到石虎越來越少。
這些年加入友善石虎農作，就是希望在做農業的同時，也能讓野生動物有活路。
友善耕作真的不簡單——
不用除草劑、保持草生、減少農藥和化肥使用，甚至要面對外觀不完美、價格不一定更高的現實。
但我常跟自己說：
「如果我們這一代不這樣做，下一代可能就看不到石虎了。」
石虎柳丁代表的是 農民對土地的責任、對生態的守護，
更代表著一群在山裡努力的人，希望土地和生命都能一起好。
三、農友的心聲：請支持真正友善的農產，不要只看外觀
我要在這裡也跟大家說一件我們農民心裡話：
友善環境的果實，不可能每顆都漂亮得像打蠟一樣。
風吹雨淋、草生環境、少化學用藥，
果皮可能有點斑、有點不完美，
但味道一樣、甚至更好。
很多農民因為市場只看外觀，
友善種出來的水果反而更難賣，
甚至賠錢也要撐下去，
因為我們想留住石虎，也想留住健康的土地。
所以我想拜託消費者：
看的是農民的用心，不是表皮的瑕疵。
支持的是永續的土地，不是漂亮的外表。
如果大家願意多跨出一小步，
農民才能在友善耕作這條路上，更勇敢地走下去。
四、面向未來：尊重、合作、把保育做好
這次事件，讓我們都學到——
合作不能只靠信任，更需要提前清楚溝通與尊重。
無論未來是否繼續跟大苑子合作，我都希望：
所有企業在推廣友善農作時
能先尊重農友與保育夥伴的專業與意願
任何影像或文字的使用
都建立在雙向溝通的基礎上
推動保育不是誰的功勞，而是大家一起努力
我也會持續用心照顧我的土地，
繼續友善耕作，
繼續守護這片石虎生活的家園。
最後，謝謝大家今天的到來與理解。
我們農民不善言詞，但善良、實在、努力。
希望社會給我們多一點支持，也給土地多一點耐心。
讓石虎可以安全地活著，
讓農民可以安心地生活，
讓這片土地可以永永遠遠地生生不息。
另外：所有農民都是辛苦的，只是努力的方向不同，請各位還是要依照自己的喜好選擇適合自己的作物，還有.有人說我們是被花錢買通，我跟大家誠實的報告我們今年不會售出任何一顆友善石虎柳丁給他們。
看更多 CTWANT 文章
在台北生活比香港難？她驚「薪水4萬怎活」 網：是生存
壓垮婚姻最後稻草？范姜彥豐婚後淪為業配配角 疑「整天在家打電動」讓粿粿凍未條
大二生擠痘痘慘了！「肺部穿十多洞」部份壞死 醫示警：這部位別亂擠
其他人也在看
大苑子董事長親上門道歉！農場霸氣喊：今年石虎柳丁不賣他們
大苑子宣稱台灣鮮搾柳丁綠全面使用「友善耕作」的石虎柳丁，卻被農場打臉1顆都沒買，甚至還爆出已搶先申請相關商標，引發抨擊。大苑子昨日發布聲明致歉，董事長邱瑞堂並親赴南投中寮向農友道歉。農場今（22）日回應，雙方已取得共識，把事情講開，並強調農民辛苦各有方向，「今年不會出售任何一顆友善石虎柳丁給大苑子」，呼籲消費者依喜好選擇作物。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「這國家」去1次就夠？一票人跟喊：食物、景點沒特色
生活中心／王靖慈報導台灣人一到假期就熱愛出國，鄰近的日本、韓國、泰國更是旅客心中的「年度必朝聖名單」。但最近有網友突然好奇發問，在這麼多熱門國家裡，哪個地方是去一次就不會想再去的？隨後話題引發網友們激烈的討論。民視 ・ 1 天前
檸檬價格狂飆漲！屏東警出動「無人機」巡邏 24小時護檸
屏東縣里港警分局啟動為期一個月的「護檸專案」，因應檸檬價格飆漲至一台斤78元，警方出動無人機巡視偏僻農路及工寮，結合傳統巡邏方式達到全方位防護，以防制檸檬及農機具遭竊，保護農民心血。中天新聞網 ・ 1 天前
「最夯綠委」去大陸了？ 王世堅嚴正聲明：我一直在台灣
民進黨立委王世堅過去的質詢片段被大陸歌手製作出《沒出息》後意外爆紅，這也讓王世堅成為現今兩岸三地最紅的政治人物之一。不過，王世堅今（22）日透過臉書發出「嚴正聲明」，他指出，近日網路上傳出他將前往大陸的消息，讓他發文澄清，「我一直都在台灣，未來也無去中國相關的計劃。請大家別被不肖人士欺騙！」中天新聞網 ・ 17 小時前
屏東2男闖恆春旅遊醫院砸2輛救護車 警：疑殯葬業者糾紛
屏東恆春旅遊醫院院內停車場2輛救護車昨晚遭人持球棒砸車，擋風玻璃碎裂，警方獲報調閱監視器追查，初步釐清為殯葬業者糾紛，已鎖定2名涉案男子追查中。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
72歲阿嬤林穗慈挑戰健美健身賽 孫子稱無敵女超人
2025紅牛聰勁全國總統盃健美健身錦標賽今年首創70歲以上級，已經當阿嬤、72歲的林穗慈依舊保持緊實的身型和樂觀的笑容，連孫子都笑稱她為「無敵女超人」。林穗慈投入健美健身的行列，經過4年半時間，打造出一副人人稱羨的魔鬼身材。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前
4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾？原因曝光
高雄「月世界」垃圾山案引發關注！檢警調查發現，主嫌岡山區竟是4連霸碧紅里長李有財、李子森父子等人；複訊後，李姓父子遭聲押禁見獲准。至於父子倆明知「月世界」著名觀光地景，卻不管不顧、依舊在此濫倒垃圾的原因也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
公車一次來很多台怎麼攔？ 司機教你「手勢暗號」秒懂
一名網友在Threads指出，在公車站牌等公車時，迎面而來兩台不同路線的公車，他要搭第二台，但又不想讓第一台車的司機以為有人要搭，之前曾經揮手後，第一台停下、第二台就繞過它開走，因此詢問網友「請問我該怎麼揮手？」對此，台中廖姓公車司機分享了一張簡單手繪圖示，並指...CTWANT ・ 4 小時前
亂塗鴉害延誤！列車遭大面積噴漆 台鐵：已報案求償、最重判7年
今（23）日上午，台鐵第1108次列車於七堵站被發現車身遭噴漆大面積塗鴉，導致列車延誤5分鐘發車。台鐵公司表示，此舉破壞鐵路設備，依《鐵路法》最高可處7年徒刑。台鐵已報警處理，強調行為人恐違反《鐵路法》，最重可判7年徒刑。三立新聞網 setn.com ・ 59 分鐘前
金馬慶功》張震二度封帝「3間廟加持」 Lucky糖果不能吃要供起來
張震以《幸福之路》（Lucky Lu）再度於金馬獎封帝，今（23日）凌晨慶功宴上，他表示說自己沒有預設會拿獎，「我就是平常心啦」，卻也坦言這一次的演戲狀態與以往截然不同，形容這部作品的拍攝過程讓他前所未有地放鬆，也因此更能集中在每一次呼吸、每一個情緒的起伏上，是他近年來最享受、最接近理想的樣子。中時新聞網 ・ 7 小時前
13萬人「擠爆高雄」！ 夜市攤商樂 人潮多三倍
高雄演唱會引爆美食商機！四大演唱會首日湧入13萬人，散場後粉絲們紛紛跑到夜市覓食，瑞豐、六合夜市人潮洶湧，攤商忙到「停不下來」，食材備料比平常多一倍，老江紅茶牛奶更是大排長龍。TWICE演唱會第一天就創下4.2億元觀光產值，捷運單日運量突破35萬人次，比跨年還多，演唱會的經濟效益驚人！TVBS新聞網 ・ 1 小時前
金馬獎評審幕後／北影影后與范冰冰爭到最後一刻！《大濛》最佳劇情片一票險勝
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。金馬執委會執行長聞天祥在後台解析個獎項評選過程。透露最佳劇情片《大濛》其實是一票險勝《眾生相》，有非常激烈的攻防。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
金馬62／拿下影后！范冰冰「人沒到」關鍵原因曝光 喜收650條訊息喊：不用睡了
第62屆金馬獎昨（23日）圓滿落幕，最佳男演員由實力派演員張震二度拿下，中國女星范冰冰也憑藉《地母》拿下最佳女演員，卻因1原因無法親自蒞臨典禮。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
未保持安全距離釀禍！違規將罰6千 國道警：救命距離不是超車距離
臉書粉專「國道公路警察局」指出，一名洪姓男子駕駛營業貨運曳引車於國道1號北向367.8公里（瑞隆路段），行駛中線車道時，疑似未保持行車安全距離追撞前方大貨車，再推撞另一輛營業貨運曳引車，洪男因此開放性骨折。「國道公路警察局」說到，未保持行車安全距離位居「十大肇...CTWANT ・ 1 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
月世界主謀背景超硬？4年13次違規、罰款延繳 他揭驚人內幕
高雄市岡山區碧紅里長李有財、李子森父子涉嫌在月世界山坡地濫倒垃圾，遭法院裁定收押禁見，高市府予以停職，派人代理。對此，國民黨前發言人鄧凱勛直言，李有財父子經營侑鴻公司從 2022年起累犯不止，13次違規只罰款、還拖欠到強制執行，且回顧李有財與民進黨公職的互動，新潮流系統宛如隱形主角，李有財到底背後靠山是誰，民進黨不用說清楚嗎。中天新聞網 ・ 3 小時前
北捷爆衝突！女不滿竟在「車廂內亮刀」
[NOWnews今日新聞]北捷昨日驚傳亮刀事件，一名女性疑似因與他人發生口角，突然從包包內拿出水果刀揮舞，不少乘客嚇壞，而捷運警察到場後，也將該名女性帶下車，後續依恐嚇罪送辦，捷運公司依大眾捷運法第5...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
高市「台灣有事」陸反彈 外交部：難解讀為日將協防台灣
日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中日關係持續緊張。國安局表示，日中爭端短期難調和，日本雖不願爭端擴大，但也不願屈從...聯合新聞網 ・ 6 小時前
一天收入4000元！「提款卡測試手」在家上班 彰化警方用這方法逮到
彰化縣一名逃逸外勞阮男，被詐團吸收，擔任的是「提款卡測試手」，他的工作幾乎是「在家上班」，用筆電結合讀卡機，把人頭帳戶的提款卡插入，確認是否為警示帳戶、可否領錢，再交還給詐團，一天收入4000元。過去這種工作都在公開場所的ATM，常因多次提領被銀行或超商店員識破報警，風險超高；但近年詐團技術提升，可自由時報 ・ 14 小時前
美提俄烏和平計畫逼基輔讓步 川普：非最終方案
（中央社記者侯姿瑩華盛頓22日專電）美國近日向烏克蘭遞交一份俄烏和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨艱難抉擇，歐洲多國也認為方案仍需補強。美國總統川普今天表示，這並非提給烏方的最終方案，「不論用什麼方式，我們必須讓它（戰爭）結束」。中央社 ・ 10 小時前