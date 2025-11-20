大苑子註冊石虎柳丁商標竟「一顆都沒買」 業者：取消商標申請

即時中心／廖予瑄報導

手搖飲品牌大苑子以南投中寮「友善石虎農作」為宣傳，推出「石虎柳丁」綠茶，強調使用友善環境農作物；然而18日時卻遭農場爆料，「一顆柳丁都沒買」，卻持續以相關名義宣傳，並註冊石虎柳丁商標。雖然大苑子昨（19）日發布5點聲明，強調未宣稱使用「石虎友善農作」標章，仍未平息網友怒火。對此，大苑子今（20）日回應，已下架石虎柳丁的相關製作物，並取消申請商標。

大苑子在本（11）月17日推出號稱來自友善石虎農作的柳丁，由老闆拍攝宣傳片宣傳。沒想到18日時卻遭到「長壽天然農場」發文踢爆，「我們這邊未售出任何一顆有石虎標章的石虎柳丁」、「今年度農場與大苑子未有石虎柳丁合作，也未供貨」，而長期關注石虎保育的農業部生物多樣性所研究員林育秀也指出，「（大苑子）明明和農民說好了卻食言（一顆都還沒買），影片和網路還照樣繼續宣傳。」引發網友們的不滿。

對於農場說法，大苑子昨日也發布5點聲明強調，「認定『南投中寮＝石虎友善產區』」、「2017-2025累計採購超過300萬公斤柳丁」、「與張鴻濱先生合作超過7年」、「未採購標章≠未採購石虎柳丁」、「拍攝果園目的：讓更多人看見南投中寮的努力」等。但是仍無法熄滅網友們的怒火，紛紛批評其說法太過牽強；此外，更有網友發現，大苑子早在上（10）月13日就申請了石虎柳丁商標。

大苑子早在10月13日就已申請石虎柳丁商標。（圖／翻攝自商標檢索系統）



大苑子聲明。（圖／翻攝自大苑子臉書）大苑子的「石虎柳丁」商標事件延燒，今日大苑子再度回應指出，目前已下架石虎柳丁的相關製作物及商標圖文申請，並指出，依照過去慣例，「每次上新品，都有商標註冊，避免同業仿效」，並非只有石虎柳丁，且在註冊時就發現，台灣已經有很多廠商註冊石虎各種產品，「今天不再做後續回應，決定立即下架所有石虎柳丁製作物，但是，支持在地農產的核心價值不變，繼續努力！」至截稿前經查，大苑子的臉書仍未撤下石虎柳丁相關宣傳圖文。









