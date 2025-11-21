大苑子道歉了！最新聲明曝光 董事長親自向農友道歉

知名連鎖手搖飲大苑子曾標榜使用來自中寮「石虎友善環境」農場栽種的「石虎柳丁」。（圖／翻攝自大苑子臉書）





知名手搖飲品牌大苑子日前推出新品，標榜使用來自中寮石虎友善環境農場栽種的石虎柳丁，結果遭農場出面打臉指控「沒買」，對此大苑子說因為需求提升，擴大合作範圍，向更多石虎棲息地區的農家採購，卻沒說柳丁是否有「石虎標章」。今（21）日晚間發布聲明致歉，強調董事長邱瑞堂已前往南投中寮向農友道歉。

知名連鎖手搖大苑子老闆親自到農場裡拍片，標榜自家飲料柳丁綠的柳丁都是來自南投中寮「石虎環境友善」的長壽天然農場，不過農場業者出面打臉，指控大苑子一顆石虎柳丁都沒有買。針對石虎柳丁爭議，大苑子回應目前已經採購超過300萬公斤的中寮石虎柳丁，因為需求提升擴大合作範圍，同步向更多「石虎棲息地區」的農家採購，卻沒提及是否有「石虎標章」，被質疑避重就輕混淆視聽。

此外，大苑子也被發現早在10月13日就申請「石虎柳丁」商標，範圍涵蓋「新鮮柑橘、新鮮水果、柳丁」、「茶葉、茶飲、冷泡茶」以及「汽水、果汁、不含酒精果汁與水果冰沙飲料」等多項目，申請圖樣則是在自家LOGO下方加上「石虎柳丁」字樣，目前仍在審理中。針對商標部分，大苑子宣布下架「石虎柳丁」相關製作物，同時取消申請商標。

大苑子的臉書貼文已拿掉石虎柳丁字樣。（圖／翻攝自大苑子臉書）

大苑子聲明全文如下：

大苑子石虎柳丁事件說明

首先：

對於未經農友張鴻濱先生同意，使用在該果園拍攝的「石虎柳丁」的影片，表示最大歉意。

11月21日早上由大苑子董事長邱瑞堂率領幹部同仁，前往南投中寮向張鴻濱先生等人，親自道歉，也獲得張鴻濱先生的諒解。

事件緣起：

今年九月中，大苑子受邀參與地方相關單位之農業輔導與推廣，預定於11月中進行發怖會。

同時，為推廣在地農產品特色，大苑子邱瑞堂先生特別邀請友好品牌共同參與推廣，向消費者溝通石虎棲息地保育的重要性。

因此，大苑子邱瑞堂先生於10月23日到南投中寮果園拍攝，宣傳中寮石虎棲息地的柳丁，準備在發怖會中公開播放，並將與張鴻濱先生的合作作為重點！

之後，大苑子於11月16日接獲執行單位通知原定的發怖會，暫訂延至11月25日之後...

但是大苑子的柳丁計劃在11月中旬開始轉換至南投中寮產區。

基於決定合作基礎下，且確定參與發布會，所以先行將影片公開。

卻疏忽了事先應該向張鴻濱先生說明，這是我們有欠考量的疏失，慎重抱歉！

事件發生後，大苑子採購主管連續多日向張鴻濱先生溝通並表示歉意，且表達按原來的採購計劃進行，張鴻濱先生曾表示：所有柳丁皆已轉銷出去了⋯

自2018年與張鴻濱先生合作迄今已長達7年，大苑子邱瑞堂先生仍在爭取與張鴻濱先生的合作，即便今年無法合作，明年也將繼續合作。

大苑子從本次事件中深切檢討，未來更謹慎處理與農友、社區及相關團體的合作

與影像使用事宜，更加尊重生態保育的專業及農友權益，避免類似情形再次發生。

大苑子承諾將持續以實際行動支持台灣農業與在地農民。

大苑子開發股份有限公司

2025/11/21

石虎柳丁爆發爭議，大苑子今晚發布聲明。（圖／翻攝自大苑子臉書）

