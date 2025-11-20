大苑子遭爆搶註冊「食虎柳丁」商標 農場女兒怒批欺負農民

大苑子推出鮮搾柳丁綠飲品，宣稱使用「石虎柳丁」卻遭踢爆「一顆都沒買」引發爭議。業者發出5點聲明滅火，強調並未宣稱使用「石虎友善農作」標章，然而此事件持續延燒，大苑子更被爆出已在10月13日申請「石虎柳丁」商標註冊，長壽天然農場女兒得知後氣罵「太惡劣」。

大苑子飲品日前宣布 台灣鮮搾柳丁綠 選用友善耕作的「石虎柳丁」，卻遭爆「一顆都沒買」引發熱議 。（圖／翻攝自 大苑子臉書粉專 ）

大苑子17日推出鮮搾柳丁綠，強調全面選用「友善耕作」的石虎柳丁，不僅安全農藥使用，保留生態棲地，讓石虎穿梭農地更安心。然而此舉被踢爆「一顆都沒買」。

廣告 廣告

大苑子被揭露早在10月13日申請「石虎柳丁」商標，範圍包含「新鮮柑橘；新鮮水果；新鮮柑橘類水果；新鮮水果籃；柳丁」、「茶葉；茶；茶葉飲料；茶飲料；冷泡茶」、「汽水；氣泡水；果汁；不含酒精濃縮果汁；不含酒精水果飲料；水果冰沙飲料」等項目。申請圖案則是在自家LOGO下方加上「石虎柳丁」字樣，目前仍在審理中。

長壽天然農場女兒於社群平台發聲表示：「我爸爸是很辛苦實在的農民、惡意棄單欺騙消費者，大苑子竟然又去申請『石虎柳丁』商標，真的太惡劣了！」她指出，石虎柳丁是運用草生栽培，不使用除草劑，這種種植方式需要農民花更多心思心力，「我老爸總是在草堆裡穿梭手動除草，為了照顧好整山的作物真的非常辛苦及用心。」

農場女兒還指出，全中寮只有長壽天然農場拿到石虎友善認證，「這間大公司於十月到我們家談好要購買二十五萬斤的石虎柳丁，有來拍形象照，後來一直沒有向我們進貨，我爸爸也照原定談好的內容保留要交貨，後來沒消沒息，居然貨都沒交，『一顆都沒有』卻打著石虎柳丁的名號欺騙消費者，為什麼可以這樣欺負農民！！！」對此，大苑子僅低調表示不再做任何相關回應。

大苑子提出5點聲明，遭網友批評解釋得太牽強 。（圖／翻攝自 大苑子臉書粉專）

延伸閱讀

再冷1天！11/22東北季風減弱回暖 下週雨掃北、東部

每日狂灌十多罐啤酒 52歲老闆失智影響公司營運！

品味南投攜手全家！ 首推中寮「袋裝柑橘」香甜上市