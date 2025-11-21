大苑子「石虎柳丁」引爭議 董座道歉聲明曝光

手搖飲料品牌大苑子近日因未採購「石虎柳丁」卻對外宣傳，引發社會關注。大苑子今（21）晚發聲明表示，董事長邱瑞堂今日上午率領幹部前往南投中寮，親自向農友張鴻濱及其家人道歉，並獲得對方諒解，事件發生後，大苑子已積極與張鴻濱溝通，並確認依原採購計畫進行合作。

大苑子指出，事件緣起於今年9月，品牌受邀參與地方農業輔導與推廣活動，原定於11月中旬舉行發佈會，為推廣在地農產品特色，並向消費者傳達石虎棲息地保育的重要性，董事長邱瑞堂於10月23日前往南投中寮果園拍攝宣傳影片，原計畫於發佈會中公開播放，由於後續發佈會延至11月25日，大苑子基於活動規劃先行將影片公開，卻疏忽事先向張鴻濱說明，對此表示慎重歉意。



大苑子表示，自2018年起與張鴻濱合作已長達7年，未來仍將持續爭取合作，即便今年未能完成合作，明年也將再度合作。大苑子強調，將從此次事件中深切檢討，未來將更加謹慎處理與農友、社區及相關團體的合作及影像使用，尊重生態保育及農友權益，避免類似情況再次發生，並承諾，將持續以實際行動支持台灣農業與在地農民，以更透明與負責任的態度進行品牌宣傳與活動規劃。

