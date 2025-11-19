大苑子「石虎柳丁」惹議 農場打臉：一顆都沒買

即時中心／林韋慈報導



手搖飲品牌大苑子以南投中寮「友善石虎農作」為宣傳，推出「石虎柳丁」綠茶，強調使用友善環境農作物。然而長期投入石虎保育的農業部生多所研究員林育秀昨（18）日爆料，大苑子與農民談妥合作後「一顆柳丁都沒買」，卻仍持續以相關名義宣傳，將列為拒絕往來戶。大苑子否認並稱多年使用中寮柳丁。但今（19）中寮「長壽天然農場」再度聲明指出，大苑子過去採購的均為一般柳丁，並非「友善石虎農作」認證品，與其行銷內容不符。

手搖飲料品牌大苑子在彰化員林起家，至今在台灣及海外已有超過200家門市，11月中旬推出號稱來自友善石虎農作的柳丁，由老闆拍攝宣傳片大肆宣傳，卻在昨（18）日遭到長期關注石虎保育的農業部生物多樣性所研究員林育秀發文指出，「這幾年來，接觸過這麼多願意協助銷售或採購友善石虎農作的通路與商家，果然還是難免會遇到很不OK的。明明和農民說好了卻食言（一顆都還沒買），影片和網路還照樣繼續宣傳。這家飲料店我只好直接列入拒絕往來戶了！」並表示拍攝宣傳影片當天她人也在場，因為特地送標章授權申請書。

網友也紛紛留言表示大苑子此舉等同欺騙消費者，並且惡劣消費農民，甚至表示「乾脆改成大騙子算了」，也有網友指出，「友善石虎農作標章」非常不易取得，需要通過層層認證，非大苑子文宣上的貓咪圖片，並在大苑子臉書上詢問業者柳丁的友善石虎標章編號，業者僅回應是「溝通落差」，強調過去使用的確是中寮柳丁。



今南投中寮「長壽天然農場」亦再度發布聲明，澄清多年來供給大苑子的都是一般柳丁，從未以「石虎柳丁」名義出貨。農場解釋，因採友善耕作，果實外觀不若慣行農法美觀，因此皆以低於一般柳丁的價格供應，也從未對外主打「石虎」形象。

農場透露，今年 10 月大苑子主動提合作，表示欲推出「石虎柳丁」。農場明白告知石虎標章不得混用、需限量正確宣傳，大苑子也口頭同意，並於23日前往農場拍攝宣傳片，標章推動單位亦到場提供產銷履歷輔導。大苑子甚至將採購量由20萬斤提高至25萬斤，讓農場為此推掉部分舊合作，希望能促成這次合作，讓石虎農作被更多人看見。

然而拍攝後，大苑子未再提供合約，也無後續聯繫。農場於 11月得知大苑子改向他處大量採購柳丁，與原先承諾完全不符。確認合作已變調後，農場決定停止合作。沒想到18日卻看見大苑子釋出於農場拍攝的宣傳片，還在影片中提及產銷履歷，恐誤導消費者以為飲品使用的是石虎認證柳丁。農場強調，今年並未出貨任何柳丁給大苑子，呼籲外界勿混淆。







