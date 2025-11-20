大苑子「石虎柳丁」爭議！農場主女兒批「欺負農民」 網爆官方辦商標註冊

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

手搖飲品牌「大苑子」稱用「石虎柳丁」製飲品，遭打臉沒買還照樣宣傳，長壽天然農場也證實未供貨並還原始末；大苑子則再發5點聲明回應，稱認定「支持南投中寮＝支持石虎棲地的友善農作」，且從未宣稱採購有標章的石虎柳丁，完整流程皆維持透明，無混淆之意。對此，該農場主的女兒則怒斥「為什麼可以這樣欺負農民！」

大苑子的石虎柳丁廣告爆爭議，遭長壽天然農場接連指控後，昨晚再發聲明回應，表示認定「南投中寮＝石虎友善產區」，目前當地已有超過10組以上的石虎守衛隊，農民普遍以更友善方式管理果園。大苑子的核心精神是「只要支持南投中寮的柳丁，就是支持石虎友善的土地」；透露，自2017年起採購當地柳丁已超過300萬公斤，長期以行動支持在地農家與石虎棲地環境。

大苑子指出，與張鴻濱先生合作超過7年，今年推廣「石虎柳丁」，原已規劃持續採購，因此才會提前與張鴻濱先生聯繫、至果園拍攝介紹產區，至今大苑子仍強烈表達採購意願。因張鴻濱先生產原地勢較高，過往合作採收期多落在每年1月開始。

大苑子也說，品牌訴求不在標章，而在理念提倡，從未宣稱採購有標章的石虎柳丁，認定支持「南投中寮＝支持石虎棲地的友善農作」，強調完整流程皆維持透明，無混淆之意；前往果園拍攝目的是，讓更多人看見南投中寮的努力。然而，聲明發布後，多數網友仍不買單，認為在硬拗，實在有點牽強，喊話應誠實面對過錯。

長壽天然農場的老闆女兒也氣憤表示，石虎柳丁是運用草生栽培，不使用除草劑，通過無農藥殘留認證，這種種植方式對環境友善，但需要農民更多心力栽種，透露爸爸總是在草堆裡穿梭手動除草，夏天頂著太陽，冬天則是穿著棉襖穿梭在園子裡，為了照顧好整山的作物，真的非常辛苦用心。

老闆女兒說柳丁是爸爸的引以為傲的寶貝、心血，怒斥「這間大公司惡意棄單，打著石虎柳丁的名號欺騙消費者，我爸爸是一個純樸善良老實的鄉下人，為什麼可以這樣欺負農民！發出的聲明稿還要硬凹，模糊焦點要不要看看自己在說什麼」。

此外，還有網友發現，大苑子在10月13日另外跑去申請「石虎柳丁」的商標，而且申請的商品類別不止飲料，還包含新鮮水果、水果籃，目前仍在審理中，也讓網友質疑是否動機不純。對此，大苑子僅表示，不再做任何相關回應。

