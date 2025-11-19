大苑子「石虎柳丁」被抓包1顆都沒買！農場：不要再被騙了
記者柯美儀／台北報導
知名連鎖手搖飲品牌大苑子宣稱旗下熱銷商品「台灣鮮榨柳丁綠」全面採用「石虎柳丁」，但此說法卻被合作農場火速打臉，公開指出大苑子「根本沒有向我們買過一顆石虎柳丁」，如今業者卻仍以相關影像進行宣傳，導致外界誤會來源，讓農場大喊「不要再被騙了」。
大苑子近日表示，台灣鮮搾柳丁綠全面使用「友善耕作」的石虎柳丁，每一杯飲品都代表著對台灣土地的承諾，並列出四大特色，包括安全用藥、維護生態棲地、讓石虎安心於農地間活動，以及支持農民的永續耕作方式。
不過，隨即就遭農場打臉大苑子並未購買柳丁，「我們這邊未售出任何一顆有石虎標章的石虎柳丁，請大家不要被騙了！」農場最新聲明指出，過去與大苑子的合作並未以「石虎柳丁」做為宣傳，今年10月，大苑子主動提出希望推廣石虎柳丁，但石虎友善農作標章明定不得混用不同來源，因此農場建議依照限量、透明方式推動，並在大苑子同意後協助拍攝宣傳影片。
聲明提到，大苑子當時還提高採購量至25萬斤，但拍攝結束後卻未再收到任何聯繫或合約。直到11月才得知合作無法成行。不料，大苑子仍在11月18日上架宣傳影片，且畫面中的產銷履歷讓外界誤以為柳丁由長壽天然農場提供。農場強調，「今年根本沒有交貨，雙方並未合作」，大苑子的宣傳已對農場造成壓力與損害。
大苑子則發聲明表示，自 2017 年起，長期支持南投中寮鄉「石虎柳丁」產地，以穩定採購行動投入在地農業與生態永續。截至目前，已採購「經過農檢合格」，超過 300 萬公斤的中寮石虎柳丁，持續以企業力量協助地方農家提升收入與經濟穩定。
業者稱今年因整體需求提升，希望讓更多消費者品嚐到中寮地區的優質柳丁，因此決定擴大合作範圍，與更多石虎友善農家攜手合作，以支持更廣泛的生產者，強調大苑子並沒有刻意標示「石虎柳丁」認證標章。
業者指出，中寮鄉的農家在石虎棲地保護區內種植柳丁，其間具備不同程度的友善環境耕作理念；其中有極少農家取得「石虎柳丁」相關標章。大苑子秉持向更多石虎棲息地區農家採購柳丁，期望協助產區整體發展，並讓消費者能支持更多在地農家。
業者強調，「我們始終以『支持石虎柳丁、支持中寮農家』為核心精神，認為凡在石虎保護區內以友善方式耕作的柳丁，都值得被看見並獲得消費者的支持。未來，大苑子也將持續以永續理念為指引，推動在地農業升級，串聯企業、消費者與產區，共同守護環境、守護土地。」
