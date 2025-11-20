大苑子「石虎柳丁」遭爆一顆都沒買炎上 今宣布下架、取消商標申請

連鎖手搖大苑子近期推出「石虎柳丁」相關飲品，遭踢爆「一顆都沒買」，還被翻出早已註冊石虎柳丁商標，雖然官方發聲明澄清，強調從未宣稱使用石虎友善標章，且訴求不在標章是「理念倡議」，但大批網友不買單，揚言永久抵制。大苑子今（20）日表示，下架文宣及取消註冊商標。

事件源起大苑子推出台灣鮮搾柳丁綠飲品，號稱全面使用友善石虎耕作的「石虎柳丁」，並在果園拍攝宣傳影片，但卻被踢爆並未向農民購買有石虎標章的柳丁，在網路上引起熱烈討論，許多民眾揚言抵制拒買。

大苑子19日發布聲明，解釋稱認「南投中寮=石虎友善產區」，核心精神是只要支持南投中寮的柳丁，就是支持石虎友善的土地，訴求不在標章而在理念倡議，因此從未宣稱使用「石虎友善農作」標章。

而該則聲明在網路上被批評是「硬拗」，又被網友翻出10月大苑子就已註冊相關商標。

為了止血，大苑子今天表示已經下架「石虎柳丁」的相關製作物，及商標圖文申請，將會秉持照顧在地優質農產產品的核心價值繼續努力。

針對註冊商標爭議，大苑子說明，每次上新品都有商標註冊，避免同業仿效，這是歷年來的慣例，並非只有這次的石虎柳丁。

大苑子被翻出註冊石虎柳丁商標。圖／翻攝自商標檢索系統網頁

大苑子19日聲明全文。圖／翻攝自Facebook@dayungs.tw

責任編輯／洪季謙

