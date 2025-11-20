大苑子「石虎柳丁」1顆都沒買還註冊商標！ 今起下架所有宣傳品

生活中心／賴俊佑報導

大苑子「鮮搾柳丁綠」遭爆未購買石虎柳丁還註冊商標。(圖／大苑子提供）

大苑子宣稱「台灣鮮搾柳丁綠」全面使用友善耕作的「石虎柳丁」，卻被農場打臉1顆都沒買，甚至還爆出註冊「石虎柳丁」商標，對此，大苑子今(20)日表示，已經下架石虎柳丁的相關製作物及商標圖文申請，今後不再回應相關問題。

大苑子飲品「鮮搾柳丁綠」強調使用石虎柳丁，卻遭出產的長壽天然農場打臉「我們這邊未售出任何一顆有石虎標章的石虎柳丁，請大家不要被騙了！」質疑業者用相關影像宣傳造成消費者誤解。

大苑子日前解釋，並未宣稱使用「石虎友善農作」標章，重點是理念倡議非在標章，然而大苑子再被爆出早在10月就申請「石虎柳丁」商標，在自家LOGO下方加上「石虎柳丁」字樣。

大苑子表示今起下架所有宣傳品。（圖／取自大苑子臉書）

對此，大苑子今再發聲，已經下架石虎柳丁的相關製作物及商標圖文申請！「由於我們每次上新品，都有商標註冊，避免同業仿效，這是歷年來的慣例，並非只有這次的石虎柳丁！在之前註冊時，發現台灣已經有很多廠商註冊石虎各種產品！大苑子會秉持照顧在地優質農產產品的核心價值，繼續努力！」

