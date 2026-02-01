大英博物館策展人現身說法 奇美埃及之王特展幕後揭祕

目前正在奇美博物館展出中的《埃及之王：法老》特展，幕後隱含許多工作人員的心血與努力。（奇美博物館提供）

奇美博物館籌備多時的超級大展《埃及之王：法老》終於在日前登場，這樣一場來自遠方的世界級展覽，從主題選定、文物挑選、包裝運送，乃至現場布置、參觀導覽動線與導覽設計，無不需要各方專業的配合，集結眾多布展者的心力。到台南看展之前，不妨聽聽大英博物館專案策展人凱莉 · 阿切塔 · 克勞的現身說法，或許會讓你對這場展覽有更深的理解。

前舉行的開展記者會上，奇美博物館館長許家彰坦承，這是奇美第一次舉辦考古類型的展覽，此前奇美轟動全台的《從拉斐爾到梵谷》等展覽，皆以展出名家畫作為主，所需的運輸與展覽條件大不相同，但奇美仍不惜成本引進，讓台灣民眾無須出國即可看見世界，同時也證明台灣有能力舉行世界一流的展覽。

這回的展品全數來自成立於1753年的大英博物館（British Museum），它是世界第一座為公眾開放的博物館，也是全球最具影響力的博物館之一，館藏超過800萬件文物，其中古埃及與蘇丹的收藏逾10萬件，規模僅次於埃及本土。

成立於1752年的大英博物館，是世界第一座公共博物館。（圖片版權：大英博物館理事會）

大英博物館收藏了超過10萬件古埃及文物，是開羅以外規模最大、最重要的埃及古物收藏地。（圖片版權：大英博物館理事會）

奇美第一次與大英博物館攜手合作，對方即慷慨出借了280件珍品，從西元前286年的古埃及第三王朝到古埃及羅馬時期，涵蓋56位法老統治期間，歷史跨度長達3,000年。展品從重達1.5噸的拉美西斯二世巨像拳頭、高約2.5公尺、寬逾3公尺的大型墓室浮雕、戰爭女神「塞赫麥特」的6尊獅首神像，到僅有2公分，甚至是指甲蓋大小的精巧珠寶金飾皆有。由於石製文物總重量高達28噸，除了考驗運輸與布展難度，奇美還特地為此強化承重結構，確保展品安全。

來自大英博物館的埃及與蘇丹部門主管丹尼爾·安托萬博士與專案策展人凱莉 · 阿切塔 · 克勞，親自帶領龐大團隊，護送這批古埃及文物來台。布展過程中，來自大英博物館的專業人員拿著手電筒，仔細比對原始資料照片，即使有奇美的工作團隊協助，也足足耗費兩週時間，才將280件文物一一歸置完成，其中光是組裝烏里倫普塔墓室的祭堂牆面浮雕就花了5天，終能以最佳面貌開放給大眾。

館方透露，當一切文物布置就緒，大英博物館人員看到歐西里斯造型的阿蒙霍特普一世的法老雕像完美矗立展廳中，並即將待上一年時，居然還有點依依不捨，開玩笑說很想把這尊歷經3,000多年仍保留紅白黑色澤的雕像帶回英國。

大英博物館工作人員在展出前檢視展品〈拉美西斯六世的石棺蓋殘片〉。（奇美博物館提供）

工作人員仔細確認官員塞內弗「方塊雕像」上的銘文。（奇美博物館提供）

在大英博物館與奇美博物館工作人員通力合作下，耗費5天才完成展品〈烏里倫普塔墓室的祭堂牆面〉的組裝。（奇美博物館提供）

奇美博物館特展《埃及之王：法老》布展過程中，大英博物館與奇美博物館工作人員仔細檢視展品〈塞提一世的沙布提俑〉。（奇美博物館提供）

大英博物館工作人員正在檢查人面獅身像。（奇美博物館提供）

這次展出的另一重點是古埃及的金飾與珠寶，工作人員正在仔細確認指環狀況。（奇美博物館提供）

展品〈阿蒙涅姆赫特四世向亞圖姆神獻祭的銘牌〉也被仔細確認。（奇美博物館提供）

策展人凱莉 · 阿切塔 · 克勞分享這次展覽主題《埃及之王：法老》的策劃靈感，她希望打破年代桎梏，讓觀者可以透過這些在沙漠中保存了數千年的文物，回到古埃及人的生活，聽到當時人們的聲音，瞭解他們的日常。

大英博物館專案策展人凱莉．艾切塔．克羅，為奇美博物館策劃了特展《埃及之王：法老》，打破傳統編年順序，以「王權視角」出發，深入古埃及人的生活；圖中雕像即是塞提二世王權坐像。（奇美博物館提供）

她熱切希望大家仔細觀察塞提二世王權坐像，除了讚嘆保存狀態完好之外，也能欣賞西元前1200年工匠的超絕手藝，在看到工匠雕琢與法老真人無異、骨節突出的膝蓋時，真的只能以「哇」一聲表達內心的震動。

凱莉也提醒，不要錯過西元前1220年埃及第19王朝書吏奎恩赫爾克佩謝夫在莎草紙上留下的潦草字跡，這張紙的背面則是另一位書吏抄錄解夢書的工整文字，兩面截然不同的風格，讓書寫之人的個性即使穿越千年，也有躍然紙上之感。

現場展出古埃及人在西元前3000年發明、利用尼羅河三角洲莎草莖製成的莎草紙（Papyrus）書寫的歷史文物。（奇美博物館提供）

現場展出的莎草紙兩面皆有文字，背面是字跡工整的解夢書紀錄。

以莎草紙書寫的家族檔案紀錄，正面是埃及第十九王朝書吏奎恩赫爾克佩謝夫的潦草字跡，內容是關於戰爭的過程。

至於那些以蘇美人發明的楔形文字書寫的外交文書，凱莉則建議大家以現代社交媒體的角度看待，尤其是阿蒙霍特普三世時製作的那些聖甲蟲，紀錄了他與提伊王后（Tiy）的婚禮細節、宮殿附近人工湖的建造，以及某次獵牛的經歷，當然，最出名的是這位法老在「聖甲蟲：獵獅」這件外交禮物上得意地宣稱，他在統治的前十年間，總共獵殺了102頭獅子的事蹟。

在《埃及之王：法老》第六單元「埃及與世界」中，可見到〈阿蒙霍特普三世在位期間製作的紀念聖甲蟲〉。（奇美博物館提供）

如果說以前想到大英博物館的埃及文物，就聯想到充滿神祕色彩的木乃伊與各種巨型石雕，在奇美《埃及之王：法老》特展提供的免費導覽服務中，顯然更著重於解密法老以及古埃及人的生活，由一個個故事拼湊出當時當地的樣貌。

透過這些橫跨數千年幸運保留下來的各種物件，讓我們得以瞭解古埃及人與宗教、神話的密切關係，看到他們如何狩獵、如何打仗、如何與外國人交往，也看到古埃及人如何準備祭品、崇拜神祇、理解死亡，在「人神共存」的文化中，找到對生命更深層次的理解與對永恆的嚮往，更讓我們有機會近距離感受這個已經在世界上消失的古文明的能量與震撼。

奇美博物館特展《埃及之王：法老》提供免費語音導覽服務。（奇美博物館提供）

奇美博物館的導覽內容都經過特別設計，除了講述與文物相關的故事，還會提示參觀者在現場尋找一些特定圖樣，增加對古埃及文明的理解。

大英博物館鉅獻《埃及之王：法老》（Pharaoh: King of Egypt）

