大英博物館《埃及之王：法老》盛大登台 台新新光金控首席贊助促成世界級文明到臺灣

《埃及之王・法老》特展首席贊助商台新新光金控在奇美博物館舉辦貴賓之夜。台新新光金控總經理林維俊(右二)、奇美博物館館長許家彰(右三)、台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘(左二)、台新證券董事長郭嘉宏(右一)、台新銀行產業金融處高雄區副總經理周美紅(左一)。(台新新光金控)





橫跨三千多年歷史的古埃及文明，在臺灣與民眾正式見面。由奇美博物館與英國大英博物館合作策劃的《埃及之王：法老》特展，115年01月29日起至116年01月10日止於奇美博物館展出，本次展覽由台新新光金控擔任首席贊助，以具體行動支持將世界級文明瑰寶帶進臺灣，讓民眾可以近距離探索法老王權、信仰與藝術成就，感受古文明跨越時空的智慧與魅力。台新新光金控特別邀請重要貴賓於本1月30日在奇美博物館舉辦專屬的貴賓之夜，搶先一睹古埃及文明的神祕風采。

廣告 廣告





《埃及之王：法老》特展集結來自大英博物館的重要館藏，內容涵蓋王權象徵、宗教信仰、藝術工藝與日常生活等多元面向，完整呈現古埃及人對生命、宇宙與永恆的深刻思考。透過珍貴文物與清晰策展脈絡，引領觀眾穿越尼羅河文明的輝煌歲月，親身體驗人類文明發展的重要里程碑。



台新新光金控總經理林維俊表示，「古埃及文明是人類歷史中極具代表性的文明之一，法老不僅象徵王權，更承載了信仰、秩序與對永恆生命的追求。此次《埃及之王：法老》特展，透過世界級文物，讓臺灣民眾得以深入理解古埃及人對宇宙、生命與永續的思考，更能近距離感受世界文明的精華。」





林維俊進一步說明台新新光金控長期以「認真‧創新‧永續」的精神，積極善盡企業社會責任，秉持回饋社會的初衷，持續投入文化藝術、教育與社會永續的推動。本次支持《埃及之王：法老》特展，不僅是對國際級藝文展覽的參與，更是對文化保存、跨文明交流與世代傳承的實踐。台新新光金控期盼透過與奇美博物館攜手合作，讓文化走入民眾生活，為臺灣社會累積更深厚的文化底蘊。未來，也將續與社會各界攜手同行，為美好社會善盡心力。

更多上報報導