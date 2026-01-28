大英博物館280件珍寶來台南 沉浸走進法老永生世界

奇美博物館2026年度大展《埃及之王：法老》正式開展，攜手大英博物館帶來280件珍貴文物，其中高達99%為首次在台展出，堪稱台灣歷來規模最大的古埃及文物特展之一。展覽以「法老王權」為核心視角，跳脫傳統編年史敘事，帶領觀眾從信仰、政治、宗教到永生觀，全面認識古埃及三千年的王權世界。

圖說：未來的國王霍朗赫布與妻子的雕像 (圖片來源/記者林薇安攝)

展場空間設計結合尼羅河、神廟與墓室意象，透過色彩、光影與聲音營造沉浸式氛圍。一踏入展區，潺潺水聲與流動光影象徵尼羅河生命之源，巨型石雕與神祇雕像矗立其間，讓人彷彿穿越時空，走進法老統治下的古文明國度。

展覽分為七大主題單元，從法老「神授王權」的起源、作為大祭司的宗教角色，到王室生活、軍事與外交統治，以及古埃及在世界交流中的關鍵地位，層層揭示法老如何鞏固帝國權威。展品橫跨雕像、珠寶、棺木、陪葬品與古文書，並呈現拉美西斯二世、圖坦卡門等多位傳奇法老的歷史身影。展覽最終章〈永生〉將觀眾帶入宛如墓室的幽暗空間，排列而立的沙布提俑、由上方灑落的光束，象徵太陽神穿越冥界、法老靈魂重生的信仰旅程，為整趟參觀畫下震撼又神聖的句點。

圖說：烏里倫普塔幕式的祭堂牆面 (圖片來源/記者林薇安攝)

為增加互動體驗，展場特別規劃「法老王名框」數位互動，觀眾可輸入英文名字，生成專屬古埃及聖書體名牌；另有護身符集章活動，讓大小朋友在參觀過程中感受古文明的祝福與趣味。

本次展覽由大英博物館埃及與蘇丹部門團隊來台協力策劃，奇美博物館表示，希望透過世界級館藏與沉浸式展示手法，讓民眾在欣賞古文明藝術之餘，也能思考權力、信仰與永恆等跨越時代的議題。展覽自2026年1月29日展至2027年1月10日。

