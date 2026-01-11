大茗手搖飲驚現蟑螂蛋！店家「捏爆噴汁」總部：停業清消

大茗本位製茶堂趕緊在今（11）日凌晨發文致歉，並勒令台中一中店緊急停業。（圖／翻攝自臉書@大茗本位製茶堂）





有一名網友在社群平台發文抱怨，昨（10）日去購買飲料時，竟喝到一顆激似蟑螂卵的異物，讓她嚇得趕緊回去找店家確認，未料店家不僅辯稱那只是「蕎麥」，還當場將異物捏爆噴汁。事後這名網友將異物圖片PO到社群平台，不少網友紛紛指認「100000%是蟑螂蛋」，當事店家大茗本位製茶堂也趕緊在今（11）日凌晨發文致歉，並勒令台中一中店緊急停業。

喝飲料驚見詭異異物

原PO在Threads發文透露，在喝飲料時喝到一顆異物，這顆異物的外觀呈現紅褐色，長方形狀且有紋路邊邊帶鋸齒狀，她在上網搜尋後，發現很像「蟑螂卵鞘」。讓她嚇得趕緊致電店家，也將飲料拿回去給店家確認。沒想到店家卻回答這顆異物是「蕎麥」，還當場捏爆噴汁。

店家否認還「捏爆噴汁」

原PO一聽店家說是蕎麥，讓他相當錯愕，直呼「蕎麥是實心種子，捏碎應該是粉狀，怎麼會爆漿？」事後店家也退費給她，並表明可以再做一杯，但她已經不敢再喝了。

廣告 廣告

貼文一出後，引發不少討論。有網友表示，「蟑螂卵鞘上的鋸齒有幾個，就代表裡面有幾隻小蟑螂baby唷」、「蟑螂卵100%，捏爆是想滅證喔」、「就是蟑螂蛋，拜託跟市政府衛生局檢舉，查到爆」，紛紛指認那就是蟑螂蛋。

大茗深夜致歉 台中一中店緊急停業

對此，大茗本位製茶堂於11日凌晨發布聲明回應，表示對當事人所受到的不適與困擾深感抱歉，現已立即啟動台中一中門市停業及全面清潔消毒作業，後續也將配合相關單位進行查驗。

大茗指出，經初步了解，台中一中門市在事件處理上確實失當，未符合品牌一貫要求的顧客尊重與食品安全原則。總公司已採取多項措施，包括主動聯繫消費者致歉、勒令一中店自11日起停業調查，並針對原料管理、儲放流程及作業環境進行全面檢視與清消。

此外，總公司也已對涉事人員啟動內部調查與再教育訓練，並將全力配合台中市政府相關食安單位的稽查，以確保處理過程公開透明。大茗強調，食品安全與顧客信任始終是品牌最核心的價值，對此次事件引發社會疑慮深感歉意，並承諾將全面檢討流程、以實際行動負責。

更多東森新聞報導

霸王茶姬女員工「徒手打奶茶」 遭炎上被炒了

「莊家班」麻油雞湯鍋遭亂倒糖 3嫌背後恐有藏鏡人

江蕙最愛！ 名店「老二腿庫飯」叼菸切腰子 老闆歉

