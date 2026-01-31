大茗新春話題連發 柳橙翡翠青限定回歸 第二波卡套2月16日除夕開賣

2月16日除夕起將推出「甜度冰塊卡套」第二波販售，本次更新增「隱藏版SSR全糖全冰」款式。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】農曆新年即將到來，許多民眾已進入春節倒數模式，話題從走春攻略至購物清單，聊天室話題早已散發滿滿「年」味！手搖飲品牌「大茗」也推出了系列迎春企劃，除了脆友等待已久的柳橙翡翠青限定回歸上市，2月1日-15日至門市消費滿額即贈品牌紅包袋、享春聯斗方加 購；2月16日除夕當日再加碼人氣卡套第二波開售！就是要陪伴大家迎新春，過好年！

即日起大茗柳橙翡翠青限定回歸上市，嚴選鮮甜柳橙，搭配甘醇翡翠青茶，整體風味酸甜平衡，清爽解膩，許多喜歡果香系飲品的民眾也將其列入過年的必喝清單。（圖/大茗飲品提供）

2月1日-15日春節前夕期間，凡至門市消費即可以68元加購品牌春聯一組，滿128元再贈品牌紅包袋一份。以實用又具設計感的年節小物，一起玩味馬年。

除此之外，大茗前陣子在社群平台掀起搶購曬卡熱潮的「甜度冰塊卡套」開賣首三日即迅速完售，於Threads上引起極高討論。網友敲碗第二波的心聲大茗聽到了！2月16日除夕起將推出第二波卡套販售，本次更新增「隱藏版SSR全糖全冰」款式，同步推出加購活動，購買柳橙翡翠青兩杯，即可以89元加購盲袋卡套一個。走春喝飲料、試手氣，好事成雙。

2月1日至2月15日春節前夕期間，凡至門市消費即可以68元加購品牌春聯一組，滿128元再贈品牌紅包袋一份。（圖/記者廖妙茜拍攝）

大茗行銷經理鄭雅文表示，透過風味調飲、新春小物與話題周邊元素的整合，讓手搖飲不只是日常飲品，而是成為串聯節慶、家人朋友與生活品味儀式的一部分。新的一年，大茗從一杯柳橙翡翠青開始，陪伴大家喝出清爽好運！