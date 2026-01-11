大茗珍奶竟有蟑螂卵 員工堅稱「蕎麥」捏爆還噴汁

台中手搖飲料店近日接連爆發食安爭議。（圖／東森新聞）





台中手搖飲料店近日接連爆發食安爭議，有民眾購買珍珠奶茶，疑似喝到蟑螂，另一起則發生在連鎖品牌大茗，一名民眾到台中一中店購買珍珠奶茶，喝到疑似蟑螂卵的異物，卻被店員堅稱是蕎麥，引發爭議。對此，大茗總部緊急發布聲明致歉，並表示1月11日起一中店停業，全面進行清潔消毒。

開心喝珍珠奶茶，結果喝到這一顆異物當場吐出來，看起來不像珍珠，比較像紅豆，但邊緣有鋸齒狀凹痕，上網一查更令人驚恐，竟然是蟑螂蛋。

記者vs.其他民眾：「（這樣子乍看），蟑螂蛋 蟑螂蛋對，（蟑螂蛋喔）對，我會吐吧，（你們覺得這是什麼），蟑螂的卵。」

有民眾10號下午到台中一中街大茗飲料店買了一杯珍珠奶茶，結果喝到這一顆，口感明顯跟珍珠不同，懷疑喝到了蟑螂蛋，沒想到店員堅稱那是蕎麥，還當著民眾的面前捏爆它，當場噴了一堆不明液體，差點噴到當事人，他把照片PO網吸引上百萬人次的瀏覽，網友一面倒表示，那就是蟑螂蛋無誤。

記者vs.其他民眾：「（覺得誇張嗎）有一點吧，長的就不像蕎麥，我自己是覺得還好，因為我每天都用環保杯買，我每天買所以都是透明的（杯子），所以我自己是沒有喝過。」

對此大茗緊急發聲明致歉，表示是門市處置失宜，跟品牌一向要求的顧客尊重與食品安全原則不符，自行要求一中店勒令停業進行清消，並配合相關單位調查。只是同一天手搖飲爆食安的，不只這一間，知名連鎖品牌也有民眾買珍珠奶茶，結果疑似喝到了一隻小蟑螂，當場吐出來，用衛生紙包著錄下畫面，還自嘲自己解鎖吃過蟑螂。

手搖飲店員工：「我們會謹慎處理，後續會交給總部，他們再幫我們做處理。」

其他民眾：「就喝到再說啊，基本上都有定期消毒，尤其是這種大間品牌，難免有蟑螂跑進去，可能是員工不小心。」

兩間都是大品牌飲料店，卻不約而同爆食安問題，儘管有民眾認為只是個案，店開門照樣買，但也有業者自律關門清消，對此食安處尚未回應是否接獲通報，但同一天兩間知名手搖品牌都出現小強珍奶，顯示分店員工對於食安品管部分明顯出問題。

