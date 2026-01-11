「大茗」加料蟑螂蛋！店員捏爆噴汁辯：是蕎麥 中市府食安處出手了

記者林意筑／台中報導

網友購買「大茗」一中店的飲品後喝到蟑螂卵的異物。（圖／翻攝自Threads @minnielin08）

知名連鎖手搖飲品牌「大茗本位製茶堂」驚傳食安事件！近日有網友在一中店買的飲料中疑似喝到蟑螂卵的異物，向店家反應後卻被反駁，稱是加料的「蕎麥」甚至當場捏爆異物噴汁，該名網友氣得PO文揭露此事，而「大茗」業者也緊急道歉並宣布停業。事後經台中食安處證實，有接獲民眾投訴，已派員前往店家稽查，如違反食安規定且限期未改善，最高將重罰2億元。

網友在飲料中喝到蟑螂蛋，向店家反應後卻遭反駁並強調是「蕎麥」。（圖／翻攝自Threads @minnielin08）

有名網友昨（10）日在Threads上發文，指控前往「大茗」一中店買飲料，品嚐時卻喝到外觀長方形、紅褐色及邊緣有鋸齒紋路的異物，疑似是蟑螂卵，吐出後立即拍照存證，並帶著異物回店內向店員反應，未料店員卻堅稱此異物是「蕎麥」，更當場將其捏爆噴汁。

對此該網友質疑，「蕎麥應是實心種子，捏碎應呈粉狀，不應爆漿」，事後店家雖然退費給她，並表明可以再做一杯，但她已經不敢再喝了。貼文曝光後引發熱議，有網友們紛紛指認那就是蟑螂蛋，並留言回應，「蟑螂卵鞘上的鋸齒有幾個，就代表裡面有幾隻小蟑螂baby唷」、「蟑螂卵100%，捏爆是想滅證喔」、「就是蟑螂蛋，拜託跟市政府衛生局檢舉，查到爆」。

「大茗」業者於11日凌晨發布聲明道歉。（圖／翻攝自Threads @minnielin08）

事後「大茗」業者於11日凌晨發布聲明回應，表示對當事人所受到的不適與困擾深感抱歉，現已立即啟動台中一中門市停業及全面清潔消毒作業，後續也將配合相關單位進行查驗。

「大茗」也指出，經初步了解，台中一中門市在事件處理上確實失當，未符合品牌一貫要求的顧客尊重與食品安全原則。總公司已採取多項措施，包括主動聯繫消費者致歉、勒令一中店自11日起停業調查，並針對原料管理、儲放流程及作業環境進行全面檢視與清消。

對此，台中食安處表示，稽查重點將包括作業環境衛生、人員衛生管理及食品製作流程等事項，如發現不符食品良好衛生規範準則，將要求限期改善，屆期複查仍不合格者，將依規處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

