大華超市重大車禍 3死者都是移民打工族

洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷嚴重車禍。圖為撞入超市的肇事車輛。（美聯社）

洛杉磯市西木區（Westwood）５日發生在99大華超市的三死、七傷重大車禍，最後一名罹難者身分7日公布，是52歲的Leonel Mateo。意外發生後，不少民眾前往獻花、點燭悼念。

根據NBC電視台報導，52歲的Leonel Mateo是本案的遇難者之一，他是來自墨西哥的移民，育有兩名子女；其表親Rocio Alvarado向媒體表示，事發突然，家屬悲痛不已，並形容Mateo為「好人」。Leonel Mateo是大華超市員工。

廣告 廣告

根據本報此前報導，另一名不幸遇難、42歲的Deris Renoj，也是99大華超市的員工。Deris Renoj為瓜地馬拉（Guatemala）的移民，其堂兄Leonard Lopez在6日晚間帶蠟燭前往事故現場悼念，接受NBC電視台採訪時表示，對三人罹難深感同情與不捨，並希望藉由祈禱撫慰心情。

洛杉磯縣法醫辦公室的訊息顯示，28歲的Zih Dao是本案另一位罹難者。洛杉磯警局指出，當時他正在店內的烘焙區購物，遭車輛撞擊，當場身亡。有社群信息顯示，他是前來美國開展業務的台灣籍人士；不過，該消息暫未獲得官方確認。駐洛杉磯經文處6日時向本報指出，本案中的一名死者與三名傷者來自台灣，並已即時掌握訊息，聯絡相關親人家屬，給予關懷及協助。依目前資訊，傷者狀況尚屬穩定。

據NBC電視台報導，事發後，這家位於西木區的99大華超市一直處於封閉狀態，陸續有社區居民及學生前往追思。就讀洛杉磯加大（UCLA）的學生Giacomo Diora Carter表示，聽聞消息後前來現場致意，並表示悲傷是一種「無法表達的愛」。部分前往悼念的民眾表示，將依靠信仰與社區力量共同面對哀痛。

警方表示，肇事者為92歲女性，截至7日尚未公布其姓名，相關單位正針對該駕駛的健康狀況與駕駛紀錄展開調查，確切原因仍待進一步釐清。依現有資訊，肇事者當時疑似做出一次不安全的左轉，先擦撞自行車騎手後繼續前行，隨後突然加速偏向人行道，撞破超市玻璃門面，整輛車衝入店內烘焙區。事發時店內有多名顧客與員工。

更多世界日報報導

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣